PC Master Race: PES, FIFA, Tekken, Call of Duty y Battlefield en ofertas de tienda digital CDKeys [FOTOS]

Continuando con las ofertas por el Black Friday de distintos sitios de compra para videojuegos, no podíamos dejar de informarte sobre las increíbles ofertas y descuentos que ha presentado CDKeys, una popular tienda digital de juegos que vende códigos con entrega inmediata, es totalmente segura y cuyos juegos de PC son de región global, es decir, no deberás preocuparte porque no funcionen en nuestro país. Las ofertas incluyen conocidos videojuegos como PES, FIFA, Tekken y Call of Duty.

Como siempre, en La República estamos comprometidos con brindarte la mejor información sobre cuantas oportunidades de oferta existan para ampliar tu catálogo de videojuegos de manera formal, y es que, hoy en día, es muy posible adquirir un buen número de títulos de calidad sin necesidad de gastar exageradas sumas. Esto se cumple sobre todo en el mundo de los juegos de PC.

Ahora que ya te contamos todo sobre las mejores ofertas en Steam (la plataforma para PC más popular), las mejores ofertas en Nuuvem (la plataforma definitiva para Latinoamérica) y de Amazon en videojuegos (para los que cuentan con una PlayStation 4), es hora de traerte otra de estas jugosas promociones.

Entre las ofertas que presenta CDKeys podemos encontrar títulos recientes a precios que no podrás creer. Battlefield V, un juego con apenas días en el mercado cuenta con un descuento de casi 20%. Títulos reconocidos pero recientes tienen ofertas aún mejores. Tekken 7, Dark Souls 3, Resident Evil 7, Wolfenstein II y más no superan los 15 dólares.

Aquí tienes una la lista con algunas de ofertas para juegos de PC en CDKeys, junto con enlaces para que los veas en la tienda por si te decides a comprarlos ya.

Pro Evolution Soccer (PES) 2019 - $21.09 – Cómpralo aquí

FIFA 19 - $39.59 – Cómpralo aquí

Fallout 76 – $44.99 – Cómpralo aquí

Battlefield V – $46.19 – Cómpralo aquí

The Sims 4 – $18.49 – Cómpralo aquí

Lego Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition – $3.89 – Link

Dark Souls III – $11.89 – Cómpralo aquí

Middle Earth: Shadow Of War – $8.59 – Cómpralo aquí

Conan Exiles – $13.19 – Cómpralo aquí

Dead Rising 4 – $6.59 – Cómpralo aquí

Mortal Kombat XL – $3.89 – Cómpralo aquí

World Of Warcraft 60 Day Pass – $23.69 – Cómpralo aquí

Just Cause 3 – $3.89 – Cómpralo aquí

The Crew 2 – $26.39 – Cómpralo aquí

Resident Evil 7 Gold Edition – $13.19 – Cómpralo aquí

Wolfenstein II – $13.19– Cómpralo aquí

Tekken 7 – $13.19 – Cómpralo aquí

Pero las ofertas no acaban ahí, ya que una de las mayores sorpresas llegó cuando nos dimos cuenta de que una gran variedad de juegos de la franquicia Call of Duty, una de las sagas más importantes de la industria, están con increíbles descuentos y ofertas. Esto es sumamente raro, ya que se trata de una serie sumamente cotizada y es muy raro ver ofertas de este tipo en estos juegos. Aquí tienes algunos ejemplos:

Call of Duty (COD): Modern Warfare 2 - $5.29 – Cómpralo aquí

Call of Duty (COD) Black Ops - $4.59 – Compralo aquí

Call of Duty (COD): Modern Warfare 3 - $4.59 – Cómpralo aquí

Call of Duty (COD): Black Ops 2 - $5.29 – Cómpralo aquí

Call of Duty (COD): Ghosts - $3.89 – Cómpralo aquí

Call of Duty (COD): Advanced Warfare - $4.59 – Cómpralo aquí

Call of Duty (COD): Black Ops 3 - $10.49 – Cómpralo aquí

Call of Duty (COD): Infinite Warfare - $3.89 – Cómpralo aquí

Call of Duty (COD): WWII - $19.79 – Cómpralo aquí

Call of Duty (COD): Black Ops 4 - $46.19 – Cómpralo aquí

Hay muchas más ofertas en juegos que no podrás creer como Assassin’s Creed, ARK Survival Evolved, Batman y mucho más, mira todas las ofertas en este enlace (aquí).

Lo mejor de CDKeys es que los códigos te llegarán de forma automática y no es ni siquiera necesario registrarte, puedes comprar los títulos como invitado utilizando la opción “Checkout as Guest”. Sin embargo, te recomendamos iniciar sesión con una cuenta de Google, para que puedas obtener tus códigos de una forma más ordenada.

Los métodos de pago también son un fuerte, ya que Paypal, una de las formas más seguras de pagar por internet, está presente. No esperes más y hazte con los videojuegos que más desees. as ofertas son limitadas.