Pokémon GO: Cómo conseguir a Meltan sin tener Pokémon Let’s Go Pikachu y Let's Go Eevee

Pokémon GO y los ya lanzados Pokémon: Let's Go Pikachu! y Pokémon: Let's Go Eevee! están conectados de manera magistral. Sin embargo, existen algunas limitaciones que seguramente te dejarán pensando en las oportunidades que pierdes sobre todo cuando no tienes una copia de Pokémon: Let’s Go Pikachu, Pokémon: Let’s Go Eeeve, o una misma Nintendo Switch. Como es el caso de Meltan.

Una de estas limitaciones tiene nombre, y su nombre es Meltan. Este pokémon misterioso y nuevo para el universo de Niantic en Pokémon GO llegó anunciado de una manera muy particular. Hace ya más de un mes, comenzaron los rumores sobre un ‘nuevo pokémon’ que había llegado a través de lo que parecía ser un glitch.

Sin embargo, esto no fue más que una astuta estrategia de Nintendo de anunciar la gran conexión de su próximo juego Pokémon: Let's Go Pikachu! y Pokémon: Let's Go Eevee! con Pokémon GO. Y decimos magistral porque así ha sido el resultado de esta sinergía, que ha llevado a la realidad aumentada a otro nivel.

Lo limitante del caso de Meltan es que la única posibilidad de tenerlo es, aparentemente, tener una copia de Pokémon Let’s Go Pikachu y Pokémon Let’s Go Eevee. De esta manera, tendrías que transferir cualquier pokémon desde tu cuenta de Pokémon GO a tu partida en Nintendo Switch de Let’s Go, y así recibirías lo que se conoce como caja misteriosa o caja de Meltan, en Pokémon GO.

Esta caja es la que te permitirá conseguir a Meltan en el universo de Niantic. Desde Pokémon GO, abrirás la caja misteriosa y podrás transportarte a través de un portal, hacia una dimensión donde los Meltan podrán ser atrapados como cualquier otro pokémon. El portal tiene un límite de tiempo, pero el suficiente como para atrapar a dicha criatura misteriosa.

¿Cómo capturo a Meltan si no tengo ni Pokémon Let’s Go Pikachu/Eeevee ni Nintendo Switch?

Todo esto suena bien, pero ¿qué pasa si no cuentas ni con el juego ni con una Nintendo Switch? ¿Será imposible para ti atrapar a Meltan? Pues la respuesta es no.

Claro que puedes atrapar a Meltan sin tener una Nintendo Switch siquiera, ya que la sincronización que existe entre Pokémon GO y Pokémon Let’s Go Pikachu / Pokémon Let’s Go Eevee no implica que solo puedas conectar una cuenta con una partida.

En una sola partida de Pokémon Let’s Go Pikachu y Pokémon Let’s Go Eeeve puedes conectar cuantas cuentas de Pokémon GO quieras. Lo que quiere decir que no es necesario que tú compres una Nintendo Switch ni el juego mismo de Pokémon Let’s Go Pikachu/Eevee para conseguir a Meltan (y seguramente a muchas más características que llegarán), ¡puedes usarla de un familiar o un amigo!.

Seguramente te estarás preguntando cómo harás si no tienes algún amigo o familiar que cuente con la Nintendo Switch y también el juego Pokémon: Let’s Go Pikachu/Eevee. Pues no te preocupes, que esto ha sido bien planeado por Nintendo y Niantic.

Como ya hemos recalcado, los alcances de la realidad aumentada se han potenciado enormemente con este lanzamiento, pero no solo eso, la parte social también se verá maximizada. Solo imagina cuántos entrenadores de Pokémon GO saldrán por las incursiones con su Nintendo Switch al lado. Aprovecha y coordina con ellos, así tendrás más posibilidades de conseguir a Meltan.

Si te animas a participar de estos grandes eventos y aglomeracones de entrenadores tanto de Pokémon GO y Pokémon Let’s Go, podrás hacer nuevos amigos que estarán más que dispuesto a ayudarte a conseguir a Meltan. Después de todo, lo único que necesitas es la caja misteriosa o caja de Meltan, y conectar ambos juegos es algo rápido y sencillo, como puedes comprobar en nuestro tutorial.

¿Qué ganan ellos por darme la posibilidad de conectar mi cuenta?

No te preocupes por qué puedes ofrecerle a los entrenadores que vayas conociendo por ahí, a cambio de que te puedan brindar la caja misteriosa conectando tu cuenta de Pokémon GO a sus partidas. Recuerda que para recibir la caja de Meltan, es necesario que transfieras un pokémon de tu cuenta de Pokémon GO a sus Nintendo Switch.

Esto quiere decir que ellos recibirán un pokémon de tu parte, por lo que el trueque, en el caso más especulativo, es toda una posibilidad. Recuerda, sin embargo, que no puedes transferir de vuelta los pokémon que pases a una partida de Nintendo Switch. Tan solo imagínalo, eso desbalancearía completamente el juego para aquellos que no tengan la consola.

Estas no son las únicas posibilidades que han traído estos dos juegos en conjunto con la salida de Pokémon Let’s Go Pikachu! y Pokémon Let’s Go Eevee! Recuerda que tienes que tener ciertas consideraciones antes de conectar y transferir pokémon. Todo eso lo puedes descubrir en nuestra nota especializada sobre la conexión de ambos juegos.

Pokémon Let’s Go Pikachu! y Pokémon Let’s Go Eevee! salió a la venta hoy 16 de noviembre a las 00:00 en un evento especial de LawGamers. Sigue este enlace para enterarte más sobre el tan esperado título de la franquicia.