Pokémon Go confirma la presencia de Giratina en evento de Halloween con esta imagen [FOTO]

Mientras escribo estas líneas, solo queda una hora para que Mewtwo se retire como jefe de incursión de Pokémon Go, y aunque muchos entrenadores todavía no lo consiguen. Niantic ha decidido consolarlos con una nueva imagen sobre el evento de Halloween.

Hace unas horas te informamos acerca de la filtración de lo que sería el nuevo evento de Halloween como las misiones, investigaciones especiales para conseguir a los Pokémon fantasma de la región Sinnoh.

El evento de Halloween ya es oficial y lo anunció Niantic a través de la cuenta de Twitter oficial de Pokémon Go, donde podemos ver a las criaturas de tipo fantasma y siniestro de la cuarta generación Spiritomb, Drifloon y Stunky; sin embargo, el que se robó todas las miradas y generó mucho hype fue la presencia de Giratina.

Trainers, #PokemonGOHalloween is just around the corner! 🎃 Enjoy double Catch Candy rewards and encounter Pokémon originally discovered in the Sinnoh region, like Drifloon or Stunky! https://t.co/vABoBJdDLB pic.twitter.com/HxDbxshPbZ