Dota 2: Team Secret, con DendI y Puppey, quedó eliminado del Autumn Brawl por NaVi

La tan esperada dupla que fue parte de NaVi en el 2011, Puppey y DandI se juntaron después de muchos años para jugar un nuevo torneo de Dota 2, pero esta vez fue en el equipo europeo Team Secret para enfrentarse a su ex equipo Natus vincere

La llegada de DendI a Team Secret fue todo un acontecimiento, pues hace un mes se había retirado del equipo ucraniano NaVi, al cual perteneció por 8 años y consiguió ganar el primer The International de Dota 2 en el 2011.

Hace instantes, el torneo ruso de Dota 2 Autumn Brawl fue testigo de un nostálgico junte de dos jugadores profesionales de Dota 2. Miles de fanáticos lograron ver a sus ídolos Puppey y DendI jugar de nuevo juntos y saber si podían superar a su ex equipo NaVi en un Bo3.

La primera partida entre Team Secret y NaVi fue con victoria para los capitaneados por Puppey, quien junto a DendI lograron superar a los ucranianos en un match que duró menos de 30 minutos, con una gran actuación de estos dos gamers.

Sin embargo, el segundo match del torneo de Dota 2 sería el mejor de los tres, ya que la partida estuvo muy pareja en kills, gold e ítems, pero conforme transcurrían los minutos el equipo ucraniano supo cancelar a la dupla DendI y Puppey para hacerse con la victoria en una partida que duró más de 70 minutos.

Igualando el score 1 a 1 entre ambos equipos, el tercer match no demoró en iniciar y fue donde NaVi se apoderó de la partida desde un inicio para lograr el triunfo en 30 minutos exactamente. Esta derrota significaría la eliminación del Team Secret del torneo. No obstante, los old school de Dota 2 estuvieron emocionados de ver a DendI y Puppey, leyendas del MOBA juntos nuevamente.