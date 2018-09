PS4: Crean concepto para juego de Iron Man al estilo de Marvel's Spiderman [FOTOS]

Con la algarabía a tope de Marvel's Spiderman que recientemente ha quebrado todos los records de PlayStation 4, muchos usuarios y jugadores ya empezaron a imaginar unos posibles próximos lanzamientos AAA con otras franquicias de Marvel, especialmente si se trata de personajes de la saga de Avengers.

El último título de Insomniac Games, Marvel's Spiderman fue publicado ya hace dos semanas, las que han sido suficientes para generar toda una ola de júbilo alrededor del videojuego. Se reveló que fueron vendidas más de 3.3 millones de copias dentro de los tres primeros días posteriores a su lanzamiento, haciendo de este uno de los más exitosos en toda la historia de la PlayStation 4.

El diario USA Today hizo los cálculos y estimó que el héroe arácnido ha producido un bruto de 198 millones de dólares, a lo que le sumó los 117 millones recaudados por la última película 'Spider-Man: Homecoming'. Sin duda, una importante demostración de rentabilidad para los héroes de Marvel.

Al parecer no se trata solo de números, ya que muchos fans han comenzado a imaginar cómo serían algunos videojuegos basados en otros de los héroes de la editorial que también han aparecido en la pantalla grande. Uno de estos es el usuario de Reddit 'mcmanybucks', quien se animó a realizar una serie de escrupulosas y detalladas piezas de arte conceptual de lo que sería un eventual videojuego de Iron Man.

Se trata de impresionantes imágenes que muestra tanto escenas 'ingame' como la portada del título. Cuesta creer que no se traten de imágenes oficiales de algún estudio de desarrollo, pero algunos usuarios afirman que se tratan de imágenes de la saga de Avengers y que han sido manipuladas con elementos de UI para dar la impresión de un juego. En las supuestas capturas del imaginado juego AAA, un imponente Iron Man con traje metálico se hace presente en vista de tercera y primera persona.

A pesar de eso, el trabajo realizado por este fanático ha sido alabado en toda la red y ha abierto la imaginación de muchos entusiastas a la franquicia como al último videojuego de Spiderman. 'Solo imaginen toda la variedad de trajes y armas que podrías desbloquear para tu personaje, dejaría a la brillante personalización de Spiderman muy mal parada' afirma el sitio Ladbible.

Otro perfil de Twitter, especializado en noticias sobre Marvel, se animó también a compartir piezas conceptuales sobre posibles títulos basados en superhéroes de la casa. Entre ellos podemos observar a los populares Capitán America, Wolverine y Punisher.

