PlayStation Classic: los 15 juegos que no pueden faltar en la mini consola de Sony [VIDEO]

Sony anunció la nueva consola mini PlayStation Classic, la cual nos hará recordar las veces que íbamos a alquilar una PlayStation 1 para jugar Metar Gear Solid, Tekken 3, Resident Evil 2, Spiderman, Winning Eleven 3, entre otros más y para guardar todos nuestros avances le decíamos al dueño que nos brinde una memory card que tenía una capacidad de 128 kilobytes en un inicio pero conforme pasó el tiempo la memory llegó a tener 1 megabyte, en la actualidad eso no es suficiente ni siquiera para una canción, pero sí lo era para aquella época.

PlayStation Classic ha tomado por sorpresa a todos los gamers del mundo, aquellos que alguna vez tuvieron la oportunidad de disfrutar de esta consola y otros que podrán jugar los clásicos juegos de la PS1 por primera vez. La nueva consola mini de PlayStation 1 tendrá 20 juegos preinstalados, pero Sony ha decidido solo confirmar los primeros 5 que formarán parte del catálogo de juegos.

Los juegos que estarán en la PlayStation classic son: Tekken 3, Final Fantasy VII, Ridge Racer Type 4, Jumping Flash y Wild Arms. Sin embargo, nos tomamos el atrevimiento de completar la lista de 15 con los juegos más populares de la PS1.

- Metal Gear Solid

La obra maestra de Hideo Kojima no debería faltar en la PlayStation Classic. Metal Gear Solid, combina el sigilo, acción y aventura de una manera alucinante, los gráficos son sorprendentes para la época, el cual lo convierte en una joya de PlayStation 1.

- Crash Bandicoot

Es el primer título de la saga de Crash, donde un marsupial clonado deberá salvar a Tawna y a su vez evitar que el Dr. Neo Cortex, su creador, se apodere del mundo.

- Gran Turismo

Es el juego más vendido de PlayStation 1 y es casi una obligación para Sony el colocar este título de carreras dentro de la PlayStation Classic. El juego tiene 11 circuitos y 170 autos.

- Spiderman

En el año 2000 llegó a la PlayStation 1. El juego de Spiderman que marcaría historia en la consola. A pesar del reciente Marvel's Spider-man de Insomniac, el Spiderman es un de los títulos obligados a estar en PlayStation Classic.

- Resident Evil 2

Es otro de los juegos esperados por los fanáticos que quieren adquirir la mini consola PlayStation Classic. Es el mejor juego de la saga Resident en PlayStation 1. Además, el remake está a la vuelta de la esquina lo cual hace que sea una oportunidad extra para Sony el poner la versión original del juego en su nueva consola.

- Tony Hawk's Pro Skater 2

La ausencia de videojuegos de Skates hoy en día podría ser bien aprovechado por Sony para instalar en la PlayStation Classic el mejor juego de skates llamdo Tony Hawk's Pro Skater 2.

- Winning Eleven 3

Siempre es bueno tener un juego de fútbol dentro de nuestras consolas y ahora con el mercado dividido entre PES 19 y FIFA 19. Sony podría traer de regreso en la PlayStation Classic el título de Konami, Winning Eleven 3, el cual tuvo una versión pre- mundial y post-mundial de Francia 98.

- Tomb Raider

El primer juego donde se mostraba a una mujer como protagonista. Tomb Raider llegó a la PlayStation 1 en 1997 para marcar historia y se introduzca más juegos donde los protagonistas también pueden ser las damas. Hace unos días se estrenó Shadow of the Tomb Raider, pero no caería mal que podamos jugar el título que inició la saga de Lara Croft.

- Spyro

Spyro, otro clásico juego PlayStation1 de la talla de Crash que no puede faltar en la PlayStation Classic. Donde jugaremos el rol del dragón púrpura y tendremos que liberar a sus amigos que se encuentran atrapados en una prisión de cristal.

- Castlevania Symphony of the Night

La saga de casavampiros de Konami es un juego de acción y aventura en 2D. Este título fue importante para lo que sería la saga de Castlevania, ya que introdujo un nuevo estilo de juego con elementos de RPG, los cuales serían utilizados en sus próximos títulos.

- Twisted Metal

El juego más clásico de los combates de autos, en donde los proyectiles están permitidos para defenderse y atacar debe estar presente en PlayStation Classic.

- Pepsiman

Pepsiman es uno de los títulos más jugados de la PlayStation 1, donde el gamer juega el rol esta especie de héroe que ayudaría por las calles a los camioneros que han perdido su mercancía para surtir de productos la máquina dispensadora.

- Metal Slug X

Metal Slug X fue desarrollado por SNK y se podría decir que es una pseudo tercera entrega de la saga de Metal Slug. El título tiene modo multijugador de máximo dos personas, quienes deberán disparar a todo momento, liberar a los prisioneros para recibir distintos tipos de armas y destruir distintos bosses. Tiene que estar en PlayStation Classic.

- Silent Hill

Silent Hill es el primer título de la saga de terror creado por Konami donde el usuario se encontrará en una ciudad ficticia en Estados Unidos y deberán resolver acertijos, explorar el mapa y combatir aterradoras criaturas. Para los amantes de los juegos de terror es una buena opción para PlayStation Classic.

- Crash Team Racing

- Conocido popularmente como Crash Car es uno de los juegos de carrera más jugados donde 15 personajes de la saga de Crash pueden ser elegidos por los gamers para competir en carreras, las cuales tienen potenciadores de velocidad, cajas de TNT, sorpresas y más.