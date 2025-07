Ganar la lotería es el sueño de muchas personas. Obtener una gran cantidad de dinero a través de este tipo de juegos podría ayudar a resolver todo tipo de problemas, como por ejemplo, pagar deudas, financiar estudios universitarios o cumplir el sueño de comprarse una casa. Lograr este tipo de premios, aunque sea una vez, es una gran cuestión de suerte, pero lograrlo siete veces sería considerado por algunos una gran hazaña con un método detrás.

Precisamente, ese fue el caso de Richard Lustig, un hombre de Estados Unidos quien, entre 1993 y 2010, logró ganar siete premios distintos de sorteos estatales de lotería de su país, lo que le permitió ganar más de US$ 1 millón. Este sorprendente acontecimiento se volvió mediático en los medios estadounidenses, lo que lo llevó incluso a ser entrevistado por reconocidas cadenas televisivas como 'Fox News'.

¿Quién es Richard Lustig?

Richard Lustig nació en Orlando, Florida, Estados Unidos, en 1950 y tuvo una vida muy alejada de lo que hoy en día se recuerda. Fue un baterista y empresario que fundó su compañía llamada Lustig Talent Enterprises, dedicada a contratar a diversos artistas nacionales e internacionales.

Sin embargo, su avocación en la industria del entretenimiento sería dejada de lado cuando en 1993 ganó 10.000 dólares en la lotería, una racha que no perdería hasta 2010, que fue su séptimo y último premio donde ganó más de 98.000 dólares. Pero sería 2002 cuando obtendría el mayor de sus premios: US$842,152.91. En total acumuló US$1,052,205.58, antes de impuestos. Lamentablemente, en 2018 fallecería a los 68 años.

Richard Lustig escribió un libro en el que enseñaba su método para ganar premios en la lotería. Foto: Vanguardia MX

¿Cómo logró ganar Richard Lustig la lotería hasta en 7 ocasiones?

A pesar de que algunos matemáticos han criticado y desestimado sus métodos, Richard Lustig se mostró firme en sus afirmaciones y rechazaba la idea de que la lotería solo fuera un juego de azar. Incluso Lustig escribió y publicó un libro titulado 'Learn how to increase your chances of winning the lottery', en los cuales explicó su sistema para ganar importantes premios en este tipo de juegos. Entre los puntos destacan:

Evita los Quick Picks: aseguraba que seleccionar los números de forma aleatoria disminuía las oportunidades de ganar.

Jugar siempre con los mismos números: cambiar las combinaciones con frecuencia era un error

Jugar con regularidad: la clave para mejorar las probabilidades era la constancia.

No usar fechas de cumpleaños: restringía las opciones numéricas y reducía las combinaciones posibles.

Jugar dentro de un presupuesto: aconsejaba no gastar más dinero del que se estaba dispuesto a perder.

Aún así, este método no aseguraba que ganarías con seguridad los premios de las loterías; esto se aplicaba a juegos como los de raspa y gana, los sorteos de números, entre otros.