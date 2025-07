Aún no se sabe si estos países accederán a la propuesta de Trump. Foto: Composición LR/ YOHO mobile & Jim WATSON / AFP

Aún no se sabe si estos países accederán a la propuesta de Trump. Foto: Composición LR/ YOHO mobile & Jim WATSON / AFP

Debido a la gran ola de arrestos por la agencia de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), el presidente estadounidense Donald Trump ha buscado países alternativos para poder deportar a los inmigrantes, tal como hizo al enviarlos a un complejo penitenciario en El Salvador.

De acuerdo con declaraciones hechas por el ministro de Asuntos Exteriores nigeriano, Yusuf Tuggar, Estados Unidos estaría ejerciendo presión sobre varios países de África para que acepten a los venezolanos deportados en su territorio. "Estados Unidos está ejerciendo una presión considerable sobre los países africanos para que acepten venezolanos que van a ser deportados desde EE. UU., algunos directamente desde prisión", señaló en una entrevista televisiva. Pero, ¿qué países estaría considerando?

Estos son los países de África a los que Donald Trump estaría considerando enviar venezolanos deportados

Nigeria

En la cumbre de los BRICS en Brasil, Yusuf Tuggar dejó muy en claro que Nigeria no está dispuesta a acoger a los presos de terceros países. Además, señaló como "injusto" el que Nigeria tuviera que aceptar a 300 deportados venezolanos. "Será difícil para un país como Nigeria aceptar a presos venezolanos en Nigeria. Ya tenemos bastantes problemas".

Sin embargo, después de la advertencia que el presidente estadounidense realizó en Truth Social, anunciando que los países que no colaboren con las políticas de la Casa Blanca experimentarán visas restringidas y un aumento de aranceles, Estados Unidos anunció que las visas para no inmigrantes y no diplomáticos serán de entrada única y válidas solo por tres meses para ciudadanos de Nigeria, Camerún y Etiopía.

No obstante, la embajada de EE. UU. en Nigeria, negó que esta medida sea debido a la negativa de recibir venezolanos y que la verdadera razón era por "criterios técnicos y de seguridad".

Liberia, Senegal, Mauritania, Gabón y Guinea-Bisáu en la mira de Trump

En un informe de The Wall Street Journal, los líderes de estos países llegaron a la Casa Blanca para hablar sobre temas económicos y de seguridad, pero antes de que llegaran, el Departamento de Estado les envió individualmente solicitudes para que los países acogieran a deportados. Dos funcionarios, uno estadounidense y otro liberiano, confirmaron a la agencia de noticias Reuters esta información.

De la misma manera, el funcionario estadounidense confirmó que Liberia está en un proceso para 'facilitar' el albergue de los migrantes en su capital. Si bien el funcionario liberiano confirmó que el plan de deportación fue el tema central de la reunión, no confirmó si su presidente, Joseph Boakai, habría accedido. No obstante, la ministra de Asuntos Exteriores de Liberia, Sara Beysolow Nyanti, negó tajantemente estas negociaciones. "No hemos mantenido conversaciones sobre la llegada de deportados o delincuentes a Liberia", señaló a la BBC.