La pareja conformada por Greg Dunston y Marie Mckinzie eran una de las muchas personas sin hogar en California hasta el año 2019. Todo cambió cuando el millonario promotor inmobiliario Terrence 'Terry' McGrath, les hizo una oferta que no podían rechazar: los invitó a vivir en su mansión de alrededor de US$ 4 millones en Piedmont, California, una de las zonas más exclusivas del Área de la Bahía.

Después de 10 años de haber vivido en las calles, la pareja ahora puede disfrutar de una vida normal gracias a la oferta que el empresario de bienes raíces, quien conmovido por el cariño que ellos 2 se tenían a pesar de las circunstancias, les hizo después de conocerlos en un café de la zona.

¿Por qué Terry McGrath eligió ayudar a una pareja sin hogar en su vecindario?

Terry McGrath es un hombre divorciado, propietario de una casa en la ciudad de Piedmont, en la cima de una colina, que se enteró de la situación de Greg Dunston y Marie Mckinzie tras una columna que el periodista Otis R. Taylor Jr. había escrito para el 'San Francisco Chronicle'. Mckinzie había estado batallando durante más de dos décadas por una pensión por discapacidad, la cual le permitiría recibir varios años de salarios atrasados y, por fin, conseguir un departamento para que ya no tuvieran que dormir en la calle.

No obstante, su reclamo fue denegado y Mckinzie, quien sufre de escoliosis y visión borrosa, quedó devastada. Ella es una ex cajera y auxiliar de enfermería certificada y su pareja, Dunston es un ex guardia de seguridad que se lesionó en el trabajo. Ambos recibían alrededor de $1174 por parte del gobierno, además de cupones de alimentos, lo cual no les alcanzaba para conseguir un departamento en California. Cuando lograban juntar algo de dinero, alquilaban una habitación de hotel barata por unos días.

McGrath se encontró con la pareja que rodeaba los 60 años en un café, junto con el periodista. Cuando Taylor le preguntó al empresario por qué motivo quería que Dunston y Mckinzie se mudaran con él, McGrath dio una respuesta muy sincera: "No puedo eludir la responsabilidad que tengo con mi entorno. Tengo la obligación personal de asumir la responsabilidad cuando veo injusticias. Y para mí, esta es una clara injusticia".

Terry McGrath abre su mansión de $4 millones a pareja sin hogar

McGrath reveló que se sintió conmovido por el gran amor que la pareja se tenía, capaz de resistir una de las situaciones más difíciles. "Se podía sentir", reveló el empresario. Dunston y Mckinzie pasaron a vivir en el ala para suegros de la propiedad, e inmediatamente el empresario contactó al jefe de policía de la zona, Jeremy Bowers, para informarle de la nueva situación. Es por este motivo que cuando las llamadas del 911 empezaron a llegar, los oficiales ya estaban al tanto de la situación.

La policía reveló que habían recibido llamadas reportando "gente extraña" rondando la casa, y a una mujer sentada al frente de la casa fumando un cigarrillo. "Podría ser droga", señaló la llamada. Sin embargo, la policía no fue la única en ser contactada. McGrath cuenta que uno de sus vecinos lo contactó a las 9:30 pm en una ocasión para quejarse. "Me di cuenta de que cuando mencionó la palabra 'situación' se refería a Marie y Greg. Y pregunté: '¿Qué situación?'. ¿Están vandalizando autos? ¿Están robando casas?". Para el empresario fue una de las conversaciones más ofensivas que ha tenido en toda su vida.

A la pareja no les importa lo que piensen los vecinos. "No quiero vivir en la calle. Mucha gente sí, pero yo quiero entrar", añadió Mckinzie. "Me encanta cocinar, así que quería una cocina, una cama y una ducha".