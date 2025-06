Este 25 de junio, se conoció que la vicealcaldesa del condado de Cudahy, Cynthia González, en Los Ángeles, supuestamente habría pedido a pandillas locales, a través de un video subido a sus redes sociales la semana pasada, que "defendieran" el territorio ante las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

De acuerdo con fuentes federales que informaron a Fox News, el FBI habría llegado a casa de la funcionaria luego de darse a conocer el material audiovisual, el cual habría borrado poco después de subirlo. Ahora se encuentra bajo investigación federal y, según informaron, en busca de un abogado.

¿Qué dijo la vicealcaldesa Cynthia González en el video?

Cynthia González habría hecho un llamado a dos pandillas de Los Ángeles para que salgan a "proteger" su territorio de los agentes de ICE. "No es casualidad, pero quiero saber dónde están todos los cholos en Los Ángeles", empezó diciendo Gonzáles. "Calle 18, Florencia, ¿dónde está el liderazgo? Porque ustedes solo se preocupan por el territorio... Lo acaparan todo, reclamando su barrio. Y ahora que su barrio está siendo invadido por la pandilla más grande que existe, no dicen ni pío", continuó.

Indicó, además, que son aquellos que no están relacionados con pandillas los que están "alzando" la voz, y sentenció "Estamos ahí, luchando por nuestro territorio, protegiendo nuestro territorio, protegiendo a nuestra gente, ¿Dónde están?". Añadió, además, que la ciudad se encuentra sufriendo "estragos", pero que cuando aparecen "los peces gordos, solo hay silencio", y son "los que nunca han sido atacados" quienes organizan a las personas.

"Si no estás apareciendo ahora mismo, intentando ayudar y organizar, no quiero saber nada de ti cuando se hayan ido, intentando decir que este es mi barrio. Este no era tu barrio, ni siquiera estabas aquí para ayudar. Así que, quienquiera que esté al mando allí, simplemente ponga a nuestros malditos miembros en orden", finalizó.

El caso ya estaría siendo investigado por el FBI

Según informaron fuentes a Fox News, agentes del FBI habrían llegado a casa de la funcionaria justo después de la publicación del video. Ahora, se encontraría bajo investigación federal y en la búsqueda de un abogado.

Ante esto, se pronunciaron desde el FBI para decir que no podían negar o confirmar si había alguna investigación al respecto; pero condenaban cualquier llamado de violencia emitido. Asimismo, el portavoz del condado indicó que "Estos comentarios reflejan su opinión personal y no representan la opinión ni la postura oficial de la ciudad de Cudahy".