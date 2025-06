Bobby Sherman, cantante, actor y compositor de Estados Unidos, falleció este 24 de junio a los 81 años, a causa de un cáncer terminal de riñón, según comunicó su esposa Brigitte Poublon en Instagram.

En abril, Poublon narró que el cuerpo de su esposo ''se estaba apagando'' y pidió respeto a los fans para transitar el doloroso momento en privado. También ha agradecido el cariño de sus seguidores.

Bobby Sherman: ¿Quién es y por qué fue tan famoso en los años 60 y 70?

Bobby Sherman nació en Santa Mónica, California, el 22 de julio de 1943. Es principalmente conocido por ser un talentoso ídolo adolescente, y su apariencia física lo hizo muy popular entre las jóvenes de la época.

Bobby Sherman en los años 70.

Sherman empezó su carrera con canciones que Sal Mineo, famoso actor de la época que falleció asesinado a los 37 años, escribió para él. Al interpretarlas en una fiesta de Hollywood, consiguió llamar la atención de un agente y fue contratado para el programa Shinding!, de ABC, donde cantaba y actuaba.

Igualmente, grabó muchos discos y salió en revistas para adolescentes. En 1970, su fama ya era tanta que se convirtió en uno de los actores que más cartas de fans había recibido.

En total, Sherman grabó 107 canciones, con 10 álbumes hasta mediados de los años 70. Su sencillo 'Little Woman' llegó al tercer lugar en Billboard Hot 100.

También participó frecuentemente en series como Here Come the Brides, American Bandstand, Where the Action Is y Sanchez of Bel Airen. Otras apariciones incluyen FBI, Murder She Wrote, Frasier, The Mod Squad y Emergency!

¿De qué falleció Bobby Sherman? Abandonó los escenarios por el servicio

A pesar de su fructífera carrera en la industria del entretenimiento, Sherman decidió retirarse pronto. Él se convirtió en paramédico en 1974, y fue voluntario en el Departamento de Policía de Los Ángeles. Desde los 90 hasta 2017, fue agente de policía de reserva técnica del LAPD.

Bobby Sherman y su esposa Brigitte Poublon.

El ídolo decidió regresar brevemente a la escena musical con la gira del "The Teen Idol Tour" con Peter Noone y Davy Jones, y su último concierto fue en 2001. No obstante, siguió asistiendo a eventos benéficos. Anteriormente, se casó con Patti Carnel en 1971 y tuvieron 2 hijos.

Sin embargo, se divorció y se casó con Brigitte Poublon en 2010. Junto con ella, nació la Fundación Brigitte & Bobby Sherman Children's (BBSC), para estudiantes de Ghana que quieren alcanzar la educación superior.

Poublon anunció hace unos meses que la salud de su esposo se deterioraba, por lo cual agradeció que se respete su intimidad. Del mismo modo, el anuncio de su viudez en las redes fue breve, sin otorgar más detalles.

Solo se conoce que el cáncer de riñón que padecía era avanzado, en fase 4, y que el influyente artista. Su esposa indicó: "Gracias por todo el amor y apoyo que nos han brindado esta semana. Bobby tiene una enfermedad terminal y descansa cómodamente".

