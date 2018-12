Vía Facebook: cerdo se resiste a ser una "cena" de Navidad y se escapa de su corral [VIDEO]

No quiso ser una cena más. Cerdo tomó drástica medida para no convertirse en una "comida" para Navidad. Video de Facebook muestra al animal escapando de su corral ante los ojos de su dueño para evitar ser sacrificado por fiestas de fin de año. Las imágenes no tardaron en hacerse viral.

El cerdo fue captado escapando de su reciento a vista y paciencia de su dueño. "La cena por Navidad se cancela por obvias razones", fue la singular leyenda que acompañó el video en Facebook.

Comúnmente, en la Noche Buena se suele consumir diversos platos elaborados con carne de cerdo, por lo mismo, los animales porcinos son sacrificados. El video viral trata de mostrar la perspectiva del cerdo, que al enterarse de que será un ingrediente más de una comida, decide huir.

El registro de Facebook ha generado todo tipo de reacciones, algunos usuarios ríen por la escena, mientras que otros aplauden al cerdo por escapar de su muerte. En las imágenes vemos al animal revisando su corral para encontrar una salida, al hallarlo toma drástica decisión.

El enorme puerco toma un gran impulso para poder salir por un diminuto agujero. El animal logra trepar por la pared y salir airoso de su corral. Por su parte, el dueño graba la escena para las redes sociales.

El video de la singular fuga ha reproducido en Facebook por más de 2 millones de internautas y se compartió cerca de 4 mil veces.

Mira aquí el video compartido en Facebook: