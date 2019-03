Facebook: hinchas cremas se burlan de Alianza con dinosaurio del "cállese viejo lesbiano" [VIDEO]

Además de los memes que se viralizaron desde la tarde del último domingo 16 de diciembre, día en el que se jugó el partido de vuelta de la final del Torneo Descentralizado 2018, y en el que Sporting Cristal venció 3 a 0 a Alianza Lima (7 a 1 en global), hinchas de Universitario de deportes compartieron su versión del dinosaurio "Cállese viejo lesbiano" en Facebook.

A diferencia de las versiones conocidas, la de los cremas no presentaba de fondo la voz loquendo, sino que traía como base musical la canción "Salir segundos" de la serie argentina 'Cebollitas'. El video se viralizó de inmediato en Facebook.

"Fue culpa mía por haber pateado mal, fue culpa mía por no atajar el penal, fue culpa mía por no pasartela a tiempo, fue culpa nuestra este vestuario en silencio. No es importante ni el fin del mundo. Arriba chicos, somos segundos. Bancarse ser segundo también es ser campeón.Pusimos en la cancha chispa y corazón. Ganamos y perdemos lo bueno es competir, pero seguimos juntos y unidos hasta el fin. Cebollita subcampeón", es parte de la canción de la serie infantil que fue popular a finales de los noventas.

A pesar de la derrota, el club íntimo clasificó a la próxima edición de la Copa Libertadores como Perú 2, mientras que Universitario de deportes no participará en ninguna competencia internacional.