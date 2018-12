Facebook: descubren a "fantasma" robando pinturas religiosas del Siglo XVIII en Italia [VIDEO]

En un principio pensaron que se trataba de un fantasma, pero al fijarse bien, se trataría de un ladrón, el cual fue captado por las cámaras de seguridad de un famoso lugar. Esto se hizo viral a través de Twitter, donde terminó rebotando hacia Facebook y demás redes sociales.

La cuenta de Twitter, Daily Mail Online, quien logró acceder al video y las fotografías, para luego publicarla en las redes sociales. El ladrón fue catalogado como un "fantasma", pues agarró unas sábanas y se las colocó encima mientras realizaba sus fechorías.

"Ladrón que lleva una sábana blanca es capturado a escondidas en la casa de ancianos, robando pinturas del siglo XVIII en Italia", se puede leer en la publicación del Daily Mail Online, quien informó que e lladrón se había infiltrado en domicilios de personas mayores para así, poder robar las pinturas más valiosas.

Thief wearing a white sheet is caught sneaking into elderly people's home and stealing 18th Century paintings in Italy https://t.co/fzg5W6bvQF