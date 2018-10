YouTube viral: atrapan gigantesca serpiente y la obligan a vomitar gato que se había tragado [VIDEO]

YouTube ha sido testigo de lo más terribles videos difundidos en la plataforma, esta vez se trata de una serpiente pitón de Tailandia, vomitando a un gato después de habérselo tragado. Usuarios en las redes han quedado impactados con estas imágenes. ¿Cómo pasó esto? en la nota te compartimos los detalles de la descripción del clip.

Unos cuidadores de reptiles recibieron la llamada de una señora, alertando a los hombres que un enorme pitón se había apoderado de la sala de su vivienda. Cuando los rescatistas llegaron jamás pensaron que algo extraño protagonizaría el animal.

En el viral de YouTube se escuchó contar a una anciana, muy conmovedora, que su gato había sido tragado por la gigantesca serpiente, los hombres que fueron para ayudarla obligaron al reptil a expulsar al felino y grabaron estas escenas para compartirlo en las redes sociales.

En las imágenes del viral se ve cómo las personas que miraban alrededor, quedaban asombrados al ver a la serpiente vomitando de su estómago a la mascota de la anciana. En esta nota te compartimos las imágenes para que tú mismo puedas comprobar el insólito hecho.

Asímismo, la publicación de la página “Khaosod English” en YouTube ha sido muy cuestionada en las redes sociales, en los comentarios se leyó frases como: "No puede ser posible que graben estas escenas", "Pobre animal no tenían que grabarlo", "Esto es lo más aterrador que he visto".