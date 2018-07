Facebook: 'Como no te voy a querer' cantado por chicas rusas emociona a peruanos [VIDEO]

Quieren mucho al Perú. Dos chicas rusas se ganaron el cariño de miles de peruanos en Facebook, luego de que entonaran, con su peculiar acento, el clásico tema 'Como no te voy a querer'.

'Como no te voy a querer' es la canción favorita de miles de peruanos, luego de que la selección nacional clasificara al Mundial de Rusia 2018, tras 36 años de ausencia. En Facebook, comenzó a circular un video en el que dos hinchas rusas entonan este tema, lo que emocionó a miles de compatriotas, incluso algunos quedaron flechados por ellas.

Se desconoce al autor de este video, ya que han sido varias páginas de Facebook que lo han compartido, lo que no cabe duda es que fue realizado por un hincha peruano que se topó con dos rusas y las convenció de cantar 'Como no te voy a querer'.

A diferencia del otro hincha peruano, que se ganó el repudio de miles en Facebook por obligar a decir groserías a una chica rusa, este compatriota les pidió amablemente a las jovencitas que canten una canción en apoyo a la selección peruana y ellas aceptaron.

'Como no te voy a querer, como no te voy a querer, si eres mi Perú querido mi pais bendito que me vio nacer', se puede escuchar decir a las jóvenes rusas en este video que causa sensación en Facebook.

La mayoría de peruanos desconoce el origen de este cántico, el cual tiene su origen en México, como un tema que buscó apoyar al equipo de los Pumas de la UNAM, uno de los clubs más grandes del país azteca.

'Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si mi corazón azul es y mi piel dorada, siempre te querré', es la letra original creada por la banda de rock 'Los Estrambóticos'.

Posteriormente, el cántico se volvió internacional y se popularizó, luego de que el Real Madrid ganara su novena liga de Campeones.

'Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres campeón de Europa por novena vez', dice el estribillo madriísta.