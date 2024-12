WhatsApp estrena nuevos íconos: ¿qué significan las ondas de sonido, los puntos suspensivos y el micrófono?

Los desarrolladores de WhatsApp acaban de lanzar una actualización que incluye varias novedades interesantes, las cuáles están disponibles para todos usuarios, sean Android o iPhone. Las personas que descargaron esta nueva versión en sus teléfonos inteligentes descubieron que la aplicación de mensajería instantánea ahora muestra tres íconos que antes no tenía. ¿Cuáles son?

Según detalla Computer Hoy, un portal especializado en tecnología, cuando entras a cualquier conversación de WhatsApp (privada o grupal) verás dos íconos nuevos: uno con forma de puntos suspensivos y otro que parece un pequeño micrófono. Adicionalmente, también te saldrá un tercer ícono (ondas de sonido), pero solo en los chats grupales. ¿Para qué sirven? Te lo diremos.

¿Qué significa el nuevo ícono de WhatsApp con forma de ondas de sonido?

El ícono de ondas de sonido, que solo aparece en las conversaciones grupales de WhatsApp, nos permiten iniciar un 'chat de audio' con los integrantes. A diferencia de una llamada tradicional, no será necesario que todos los participantes estén conectados desde el inicio, ya que podrán unirse en cualquier momento, incluso pueden abandonar la comunicación y retomarla cuando quieran.

Los 'chats de audio' no son una función innovadora, ya que otras plataformas la han implementado desde hace un buen tiempo. Discord, por ejemplo, es una app muy popular entre los gamers que posee una función para crear 'salas de audio'. Gracias a ellas, los jugadores pueden interactuar mientras se divierten con videojuego en línea, como Among US, Fortnite, entre otros.

Tras haber pulsado el ícono con forma de ondas, crearás un 'chat de audio'. Los integrantes del grupo de WhatsApp recibirán una notificación de que alguien comenzó a utilizar esta función, así podrán decidir si desean unirse en ese momento o quizás más adelante. Vale resaltar que esta sala no se cerrará, así que puedes abandonarla temporalmente y volver a ingresar.

¿Qué significa el nuevo ícono de WhatsApp con forma puntos suspensivos?

Por otra parte, el nuevo ícono de puntos suspensivos que está apareciendo en todas las conversaciones de WhatsApp es el reemplazo de la palabra "Escribiendo" que veíamos en la parte superior de la plataforma. Es decir, si ves este indicador en tu chat, eso significa que un amigo, familiar o cualquier otra persona, se encuentra escribiendo un mensaje.

En las conversaciones grupales de WhatsApp, el ícono de puntos suspensivos esta acompañado de una diminuta imagen circular que muestra la foto de perfil del integrante que enviará el mensaje. De esta manera, la aplicación te revelará la identidad del participante que está a punto de interactuar con el resto a través de un mensaje de texto.

¿Qué significa el nuevo ícono de WhatsApp con forma de micrófono?

Finalmente, el nuevo ícono de micrófono no debe confundirse con el botón que sirve enviar notas de voz a nuestros contactos de WhatsApp. El antiguo se encuentra en la esquina inferior derecha de la app de mensajería instantánea, mientras que el nuevo aparece solo en ciertos momentos: cuando una persona está grabándonos un audio.

Es decir, si estás conversando con un amigo a través de WhatsApp, no solo verás el ícono de los puntos suspensivos cuando esté a punto de mandarte un mensaje. También es posible que veas aparecer un ícono con forma de micrófono, siempre y cuando la otra persona se encuentre grabando una nota de voz.