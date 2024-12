WhatsApp bloqueará tu cuenta para siempre si descubre que instalaste alguna de estas apps

Cuando instalas WhatsApp en tu teléfono inteligente (Android o iPhone) aceptas automáticamente los términos y condiciones establecidos por Meta. Lamentablemente, pocas personas se toman el tiempo de leer este reglamento, así que la mayoría desconoce las sanciones que puede imponer la compañía de Mark Zuckerberg a aquellos usuarios que usan su plataforma de forma indebida.

Actualmente, está prohibido compartir contenido ilegal (pornografía infantil, por ejemplo). Tampoco está permitido participar en grupos donde se promuevan actividades ilícitas (terrorismo, venta de drogas, etc.). Otras faltas graves son la difusión de material protegido por derechos de autor, el envío masivo de mensajes no deseados (SPAM) y cualquier tipo de fraude o estafa.

Quizás no lo sepas, pero existe otra razón por la que Meta podría suspender tu cuenta de WhatsApp, ya sea de forma temporal o permanente. Estamos hablando de haber instalado en tu teléfono inteligente ciertas aplicaciones que violan sus términos y condiciones. En caso no hagas caso a las advertencias, serías baneado para siempre de la plataforma.

¿Cuáles son las aplicaciones prohibidas para WhatsApp?

En su Centro de ayuda, la empresa de Mark Zuckerberg advierte sobre los peligros de usar versiones modificadas de WhatsApp en tu celular. Estas apps se han vuelto muy populares, debido a las múltiples características que ofrecen; sin embargo, Meta decidió incluirlas en su "lista negra" porque ponen en riesgo la privacidad y seguridad de los usuario.

"Las aplicaciones no oficiales son aplicaciones falsas de WhatsApp, lo que significa que fueron desarrolladas por terceros y no cumplen con nuestras Condiciones del servicio. No avalamos el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", señalan en su comunicado.

WhatsApp Plus, GB WhatsApp, FMWhatsApp y WhatsApp MA son algunas de las versiones alteradas de WhatsApp que Meta ha prohibido utilizar. Si llegara a descubrir que utilizas alguna de ellas, procederán a suspender tu cuenta de manera temporal, es decir, durante 24 horas no podrás acceder a la aplicación, ni revisarás o enviarás mensajes.

Luego de la suspensión, podrás volver a ingresar a tu cuenta, con la condición de que elimines esta versión modificada a instales el WhatsApp original que encuentras en Play Store o App Store. Si ignoras la advertencia de Meta, el siguiente baneo será permanente, así que tu perderás tu cuenta para siempre y no habrá forma de recuperarla. Aquí una lista de las apps prohibidas:

WhatsApp Plus

GB WhatsApp

FMWhatsApp

WhatsApp MA

YoWhatsApp

Fouad WhatsApp

OGWhatsApp

AZWhatsApp

Soula WhatsApp

YCWhatsApp

ZE WhatsApp

WhatsApp Indigo

JTWhatsApp

WhatsApp Aero

WhatsApp Transparente

HeyWhatsApp

YesiiWhatsApp Plus

WhatsApp Gold

¿Por qué no deberías instalar versiones no oficiales de WhatsApp?

Mucha gente cree que WhatsApp Plus u otras aplicaciones similares son versiones premium de WhatsApp; sin embargo, no guardan ninguna relación con Meta, ya que fueron desarrolladas por un desconocido. Por ese motivo, no ofrecen el cifrado de extremo a extremo, así que tus conversaciones, fotos, videos, entre otros archivos, no estarán protegidos.

Si tienes una cuenta en TikTok, YouTube u otras redes sociales, seguro habrás visto a creadores de contenido (incluso medios digitales) que promueven el uso de estas aplicaciones 'pirata', incluso elaboran tutoriales sobre cómo instalarlas en tu teléfono. Muchos cibernautas optan por bajarlas, ya que podrán tener acceso a funciones adicionales (ver mensajes borrados, por ejemplo).

Si estás pensando instalar WhatsApp Plus o cualquier otra aplicación parecida, debes saber que no podrás encontrarla en sitios oficiales como Play Store o App Store. Para descargar su APK es necesario visitar páginas poco confiables, las cuáles suelen estar repletas de anuncios con malware, incluso el mismo archivo puede tener un virus oculto, el cual podría robar tu información personal.