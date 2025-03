¿Cómo es la PC gamer de Elon Musk? Estas son las insólitas características de su computadora

Elon Musk ha revelado ser fan de los videojuegos, sobre todo de Diablo IV, donde incluso ha logrado posicionarse entre los mejores jugadores del mundo. Dado su estatus como millonario, dueño de X, Tesla y Space X, muchas personas asumirían que posee una de las computadoras más potentes del mercado; Sin embargo, recientemente se ha filtrado una foto que revela lo contrario.

Según revela Softonic, la imagen de la PC gamer de Elon Musk fue publicada en BlueSky por Kate Conger, reportera de The New York Times, uno de los diarios más prestigiosos de Estados Unidos. Aunque en la fotografía no se distinguen con claridad las especificaciones técnicas de la computadora, expertos la analizaron detenidamente y lograron identificar algunos de sus componentes.

¿Cómo es la PC gamer de Elon Musk?

Vale destacar que la 'PC gamer' mostrada en la imagen no está ubicada en la mansión del millonario de origen sudafricano, sino en su oficina dentro de la Casa Blanca. Como se recuerda, Donald Trump designó a Elon Musk para liderar el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una entidad creada con el objetivo de reducir costos y optimizar la eficiencia del gobierno.

De acuerdo a la publicación, luego de que la imagen se viralizara en redes sociales, varios expertos comenzaron a analizarla para identificar los componentes de la PC. El más evidente fue su enorme monitor curvo: un Samsung Odyssey G9 de 49 pulgadas, que cuenta con una resolución de 5120 x 1440 píxeles, una tasa de refresco de 240 Hz y un precio aproximado de 1,000 dólares.

Muchos cibernautas respaldaron la elección de Elon Musk, destacando que este monitor curvo ofrece una calidad impresionante y resulta ideal tanto para jugar videojuegos como para trabajar. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue la tarjeta gráfica, pues todo indica que se trata de una RTX 4060 o una RTX 4070 de la marca MSI, a pesar de que existen opciones más potentes en el mercado.

HardZone, un portal especializado en tecnología, señala que estas tarjetas gráficas no son tan buenas, ya que solo pueden ejecutar de forma decente algunos juegos triple A. Actualmente, existen opciones más potentes, como las RTX 50 Series, que ofrecen un rendimiento superior a un precio más elevado, aunque este no sería un inconveniente para uno de los hombres más ricos del mundo.

Otro detalle interesante que los cibernautas han notado al analizar la imagen es que la computadora gamer de Elon Musk, bautizada como "la motosierra de la burocracia, no tiene un cable de red conectado. En su lugar, cuenta con un par de antenas, lo que indica que el empresario se conecta a internet mediante WiFi en lugar de utilizar un cable Ethernet.