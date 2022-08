Facebook Lite sufre caída: usuarios reportan fallas en la red social de Mark Zuckerberg

Una gran sorpresa se llevaron miles de usuarios de Facebook luego de descubrir que la plataforma de Mark Zuckerberg se encuentra presentando fallas en varias partes del mundo, lo que le impide funcionar de forma correcta.

Aunque no existe un comunicado oficial que brinde detalles sobre problema, son varios los cibernautas en Twitter que aseguran que la aplicación Facebook Lite no puede utilizarse normalmente en sus teléfonos inteligentes.

De acuerdo a los usuarios afectados, cuando tratan de ingresar a la aplicación desde sus teléfonos Android puede ver el siguiente mensaje: “Estás usando una versión no compatible de Facebook Lite”.

Unable to use FB Lite on Android. 'You're using unsupported version of Facebook lite' is shown even though there are no updates in Play Store@facebook @FacebookWatch @facebookapp @fblite @downdetector pic.twitter.com/9Y6v8KcHqU