SUMTEC anuncia el nombramiento de Eduardo Catter como nuevo CEO para liderar su próxima etapa de crecimiento

SUMTEC, empresa peruana con 32 años de trayectoria en la distribución de soluciones tecnológicas y referente en el ecosistema TIC del país, anuncia el nombramiento de Eduardo Catter como nuevo CEO de la compañía, marcando el inicio de una etapa de consolidación y proyección global.

Desde su fundación en 1991 por Víctor Lay, SUMTEC se ha transformado en un socio estratégico clave para la transformación digital de los diferentes verticales de negocio. Bajo el liderazgo de Jorge Lay en los últimos años, la empresa alcanzó un crecimiento sostenido y se posicionó entre los principales distribuidores de valor agregado de tecnología del Perú.

“El inicio de este nuevo capítulo nos llena de entusiasmo. Confiamos en que Eduardo liderará a SUMTEC hacia mayores logros, fortaleciendo nuestro nivel de organización y garantizando la sostenibilidad de nuestros resultados. Por mi parte, asumo con orgullo la presidencia de la compañía, mientras que Jorge continuará como socio director, enfocado en el desarrollo comercial y en la consolidación de nuestras alianzas estratégicas”, señaló Víctor Lay, Presidente de SUMTEC.

Con una amplia experiencia en posiciones ejecutivas en el sector tecnológico y de telecomunicaciones, Eduardo Catter ha liderado áreas comerciales y de gestión estratégica en compañías de alcance regional, destacando por su capacidad para estructurar organizaciones de alto desempeño y potenciar modelos de negocio innovadores.

“SUMTEC inicia un nuevo ciclo donde la innovación, la eficiencia organizacional y la sostenibilidad serán ejes centrales. Mi rol será asegurar que estos pilares se traduzcan en valor tangible para nuestros clientes y partners, consolidando la posición de la compañía como actor clave en la transformación digital del país y de la región”, señaló Eduardo Catter, nuevo CEO de la compañía.

Con este nombramiento, SUMTEC reafirma su compromiso de seguir siendo un actor protagónico en la industria, potenciando el valor de su ecosistema de socios y proyectando su capacidad de innovación en este mercado.

Sobre SUMTEC

SUMTEC es una compañía peruana especializada en la distribución y comercialización de soluciones tecnológicas. Con más de tres décadas en el mercado, trabaja con un portafolio de marcas líderes globales y un ecosistema consolidado de canales y aliados estratégicos.

SUMTEC opera en sectores clave como gobierno, salud, educación, minería, telecomunicaciones y pymes, promoviendo la transformación digital con soluciones innovadoras, infraestructura tecnológica, conectividad y plataformas inteligentes.