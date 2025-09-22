HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde
Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde     Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde     Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde     
Tecnología

SUMTEC anuncia el nombramiento de Eduardo Catter como nuevo CEO para liderar su próxima etapa de crecimiento

El alto ejecutivo cuenta con una amplia experiencia en posiciones ejecutivas en los sectores tecnológico y telecomunicaciones, además ha liderado áreas comerciales y de gestión estratégica en compañías de alcance regional.

CEO Eduardo Catter
CEO Eduardo Catter

SUMTEC, empresa peruana con 32 años de trayectoria en la distribución de soluciones tecnológicas y referente en el ecosistema TIC del país, anuncia el nombramiento de Eduardo Catter como nuevo CEO de la compañía, marcando el inicio de una etapa de consolidación y proyección global.

Desde su fundación en 1991 por Víctor Lay, SUMTEC se ha transformado en un socio estratégico clave para la transformación digital de los diferentes verticales de negocio. Bajo el liderazgo de Jorge Lay en los últimos años, la empresa alcanzó un crecimiento sostenido y se posicionó entre los principales distribuidores de valor agregado de tecnología del Perú.

“El inicio de este nuevo capítulo nos llena de entusiasmo. Confiamos en que Eduardo liderará a SUMTEC hacia mayores logros, fortaleciendo nuestro nivel de organización y garantizando la sostenibilidad de nuestros resultados. Por mi parte, asumo con orgullo la presidencia de la compañía, mientras que Jorge continuará como socio director, enfocado en el desarrollo comercial y en la consolidación de nuestras alianzas estratégicas”, señaló Víctor Lay, Presidente de SUMTEC.

Con una amplia experiencia en posiciones ejecutivas en el sector tecnológico y de telecomunicaciones, Eduardo Catter ha liderado áreas comerciales y de gestión estratégica en compañías de alcance regional, destacando por su capacidad para estructurar organizaciones de alto desempeño y potenciar modelos de negocio innovadores.

“SUMTEC inicia un nuevo ciclo donde la innovación, la eficiencia organizacional y la sostenibilidad serán ejes centrales. Mi rol será asegurar que estos pilares se traduzcan en valor tangible para nuestros clientes y partners, consolidando la posición de la compañía como actor clave en la transformación digital del país y de la región”, señaló Eduardo Catter, nuevo CEO de la compañía.

Con este nombramiento, SUMTEC reafirma su compromiso de seguir siendo un actor protagónico en la industria, potenciando el valor de su ecosistema de socios y proyectando su capacidad de innovación en este mercado.

Sobre SUMTEC

SUMTEC es una compañía peruana especializada en la distribución y comercialización de soluciones tecnológicas. Con más de tres décadas en el mercado, trabaja con un portafolio de marcas líderes globales y un ecosistema consolidado de canales y aliados estratégicos.

Mira lo último de

TECHMOOD

Martes y jueves a las 3:00 p.m.

Ver ahora

SUMTEC opera en sectores clave como gobierno, salud, educación, minería, telecomunicaciones y pymes, promoviendo la transformación digital con soluciones innovadoras, infraestructura tecnológica, conectividad y plataformas inteligentes.

Notas relacionadas
INEI: El 89.2% de población de 6 a 17 años accedieron al internet a través del celular

INEI: El 89.2% de población de 6 a 17 años accedieron al internet a través del celular

LEER MÁS
¿Las redes sociales dañan la salud mental? Qué dicen los especialistas

¿Las redes sociales dañan la salud mental? Qué dicen los especialistas

LEER MÁS
Ocho Sur impulsa la conectividad digital en la comunidad Kokama

Ocho Sur impulsa la conectividad digital en la comunidad Kokama

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Quieres comprar un smart TV económico? Esto es lo mínimo que debe tener para que valga la pena

¿Quieres comprar un smart TV económico? Esto es lo mínimo que debe tener para que valga la pena

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo deuda en mi operador de celular?

¿Cómo saber si tengo deuda en mi operador de celular?

LEER MÁS
¿Tu Smart TV suena, pero la pantalla se puso negra? Así podrás solucionarlo al instante

¿Tu Smart TV suena, pero la pantalla se puso negra? Así podrás solucionarlo al instante

LEER MÁS
Esta es la plataforma de streaming gratuita en la cual puedes ver más de 1000 canales

Esta es la plataforma de streaming gratuita en la cual puedes ver más de 1000 canales

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi cuenta de WhatsApp está siendo espiada o fue clonada o hackeada?

¿Cómo saber si mi cuenta de WhatsApp está siendo espiada o fue clonada o hackeada?

LEER MÁS
¿Qué son los USB Killer y por qué es peligroso conectarlos a tu laptop, Smart TV u otro equipo?

¿Qué son los USB Killer y por qué es peligroso conectarlos a tu laptop, Smart TV u otro equipo?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs Levante EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horarios de Sedapal para este 22 de septiembre vía Sedapal

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Tecnología

Nvidia anuncia que invertirá hasta US$ 100.000 millones en centros de datos de OpenAI

Lanzan el smartwatch más extremo: tecnología de submarinos, sumergible a 150 metros y utiliza eSIM

Huawei Watch GT 6 Pro es oficial: 21 días de batería, titanio aeroespacial, salud emocional y más

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota