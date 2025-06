Summer Game Fest 2025: desarrolladores latinoamericanos sorprenden con propuestas innovadoras y diversas

Este evento se consolidó como una plataforma clave para que los creadores latinos muestren su trabajo al mundo, generando un espacio donde la diversidad y la originalidad son protagonistas. La participación de estudios emergentes y consolidados fue fundamental para resaltar el potencial de la industria en la región.

Entre las novedades presentadas, se encontraron juegos que abarcan diversos géneros, desde aventuras gráficas hasta títulos de acción, todos con un enfoque en narrativas que conectan con la identidad latinoamericana. La Summer Game Fest se convirtió en un punto de encuentro para los amantes de los videojuegos y un escaparate para el talento local.

Perú también presento dos video juegos. Foto: Lan Party Adventures





Innovación y diversidad en los videojuegos latinos

La Summer Game Fest 2025 no solo se centró en los lanzamientos, sino que también ofreció paneles y charlas donde los desarrolladores compartieron sus experiencias y desafíos en la creación de videojuegos. Este intercambio de ideas es crucial para fomentar un ecosistema más robusto y colaborativo en la industria.

Los asistentes pudieron disfrutar de demostraciones en vivo de los juegos, lo que permitió a los creadores interactuar directamente con el público y recibir retroalimentación instantánea. Este tipo de interacción es vital para el crecimiento de la comunidad de desarrolladores y jugadores en Latinoamérica.

Video juegos destacados

Argentina

La representación argentina fue particularmente fuerte este año, con varios títulos en exhibición. Bogdan’s Cross propuso una aventura medieval con toques históricos, mientras que Kernel Hearts presentó su intenso RPG cooperativo con estética anime. Don’t Kill Rumble llevó el frenetismo del battle royale a otro nivel con acción vertical y personajes estilo chibi. Teios Journey apostó por un metroidvania cooperativo dibujado a mano y puzzles basados en física. Además, Monstabox fusionó estrategia y combate por turnos con una original mecánica de dados, y Piss Off también formó parte del catálogo.

Brasil

Brasil dejó su huella con una gran variedad de títulos: desde aventuras como A.I.L.A y Avante! Atlantis, hasta propuestas estratégicas como Damned 2 y Corebreaker. También destacaron juegos como Changer Seven, Gaucho and The Grassland y IRONHIVE.

México

Desde México llegaron títulos tan variados como Castlebound, CatchaDiablos y Desktop Explorer. La diversidad de géneros abarcó desde aventuras hasta juegos de exploración y simulación. Además, México forma parte del equipo detrás del título multilatino The Requiem of Shadows.

Perú

El Perú dijo presente con LAN Party Adventures, un homenaje a la cultura gamer local con estética retro, y el prometedor Vulcan.

Un futuro prometedor para la industria de videojuegos en Latinoamérica

El éxito de la Summer Game Fest 2025 - Latin American Games Showcase es un claro indicativo de que la industria de videojuegos en Latinoamérica está en constante evolución. Con cada edición, se observa un aumento en la calidad y la variedad de los títulos presentados, lo que augura un futuro brillante para los desarrolladores de la región.

La creciente inversión en tecnología y formación de talento en el sector es un factor clave que permitirá a los estudios latinos competir en el mercado global. La comunidad de videojuegos en Latinoamérica sigue unida, apoyando a sus creadores y celebrando sus logros en eventos como la Summer Game Fest.