Esta empresa intentó comprar Facebook por US$ 1000 millones: Mark Zuckerberg se negó y forjó su imperio

Mark Zuckerberg no tenía un buen concepto de Yahoo. Foto: Periodico PublicidAD

Mark Zuckerberg no tenía un buen concepto de Yahoo. Foto: Periodico PublicidAD

Si un gigante tecnológico te ofreciera 1000 millones de dólares por tu compañía que recién está comenzando, la mayoría no lo pensaría dos veces y aceptaría el trato, ya que significaría tener la vida resuelta. Aunque no lo creas, esto sucedió en 2006, cuando Yahoo intentó comprar Facebook; sin embargo, contrario a lo que muchos harían, Mark Zuckerberg se negó a vender.

En aquellos años, Facebook no era el gigante que conocemos en la actualidad, sino una exitosa red social con dos años de vida y que apenas generaba 40 millones de dólares en ingresos. Aunque la oferta fue tentadora, sobre todo para muchos accionistas, el fundador de la plataforma se mantuvo firme en no venderla. De haberlo hecho, no habría forjado su propio imperio.

¿Cuánto quería pagarle Yahoo a Facebook?

En 2006, Yahoo veía cómo perdía su imperio frente a Google. Por ese motivo, comenzó a buscar pequeñas empresas para incorporarlas a su portafolio. Facebook era una opción atractiva, ya que en apenas dos años había conseguido una buena cantidad de usuarios. Por ese motivo, decidieron ofrecerles 1000 millones de dólares para quedarse con toda la plataforma.

Aunque Mark Zuckerberg, que en ese entonces tenía 22 años, era el fundador de Facebook, la decisión de vender la plataforma a Yahoo debía ser discutida con la junta directiva. Uno de sus miembros era Peter Thiel, cofundador de PayPal, quien había invertido una fuerte suma de dinero en la red social y consideraba que venderla por ese precio era una buena idea.

"Bueno, esto no nos llevará más de 10 minutos, solo necesitamos una rápida reunión formal de la junta para rechazar esto", habría señalado Mark Zuckerberg al comenzar la reunión, según declaraciones de Peter Thiel. Sin embargo, la junta no fue nada rápida, ya que duró alrededor de seis horas. Durante ese tiempo, se debatieron los pros y los contras de vender Facebook.

El cofundador de PayPal, quien no quería desaprovechar la oportunidad, le comentó a Mark Zuckerberg que con 250 millones de dólares (la cantidad que le correspondería) podría hacer muchas cosas. A lo que el fundador de Facebook respondió: "No sé qué haría con ese dinero. Es decir, supongo que crearía otra red social, pero me gusta la que ya tengo... ¿por qué iba a venderla?"

Luego de una intensa reunión, Mark Zuckerberg logró convencer a la junta directiva de no aceptar la propuesta, ya que conocía el potencial de Facebook y estaba seguro de que, si seguían siendo sus propietarios, valdría mucho más. Además, el empresario no tenía un buen concepto de Yahoo, una compañía que hoy ni siquiera es la sombra de lo que fue en aquellos años.

¿Por qué Mark Zuckerberg se negó a vender Facebook a Yahoo?

Peter Thiel reveló que Mark Zuckerberg los convenció usando dos argumentos. El primero es que estaba convencido de que los productos que iban a lanzar harían que Facebook siga creciendo. Algo en lo que no se equivocó, ya que dos años después lanzaron su versión en español y, poco a poco, la red social se convirtió en el gigante tecnológico que conocemos hoy en día.

El segundo motivo fue la mala percepción que Mark Zuckerberg tenía sobre Yahoo, pues consideraba que no valorarían adecuadamente los productos que estaban por lanzar. "Carecen de una idea clara del futuro. No valoran adecuadamente cosas que aún no existen y, por lo tanto, están infravalorando el negocio", sostuvo el fundador de Facebook.