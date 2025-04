Hija de Bill Gates lanza su propia app de compras con IA: no recurrió al apoyo financiero de su padre

La app de Phoebe Gates está disponible en App Store. Foto: Her campus/Vogue

La app de Phoebe Gates está disponible en App Store. Foto: Her campus/Vogue

Cuando escuchas el apellido Gates, automáticamente viene a tu mente la figura de Bill Gates, el fundador de Microsoft, una de las compañías más exitosas del mundo. Sin embargo, eso podría cambiar pronto, ya que su hija menor quiere dejar su huella en la industria tecnológica con su propia aplicación impulsada por inteligencia artificial (IA).

Se trata de Phoebe Adele Gates, la menor de los hijos de Bill Gates, quien acaba de anunciar el lanzamiento de Phia, una app que promete revolucionar la experiencia de compra. Usando IA, la plataforma ayudará a las personas durante el proceso de adquisición, permitiéndoles comparar precios y opciones antes de concretar la compra.

¿Quién es Phoebe Adele Gates?

Nacida el 14 de septiembre de 2002 en Estados Unidos, Phoebe Adele Gates es la hija menor de Bill Gates y Melinda Ann French. Tiene dos hermanos mayores: Jennifer Gates (1996) y Rory John Gates (1999). La joven llevó sus estudios en instituciones prestigiosas como la escuela Lakeside en Seattle, donde también estudiaron su padre y hermanos.

Posteriormente, fue a la Professional Children’s School en Nueva York, también recibió formación en ballet en The School of American Ballet y The Juilliard School. Estudió Biología Humana en la Universidad de Stanford, donde se graduó en 2024. Además de su formación académica, se ha involucrado en diversas causas sociales, enfocándose en salud reproductiva y sostenibilidad.​

Phoebe Gates es la menor de los hijos de Bill y Melinda Gates. Foto: SAS Digital TV News

¿De qué trata Phia?

Según detalla Digital Trends, un portal especializado en tecnología, Phia es una aplicación que Phoebe Adele Gates lanzó junto a su amiga Sophia Kianni, una emprendedora social y activista climática estadounidense. Este software ya se encuentra disponible en App Store, la tienda oficial de Apple, aunque también tiene una extensión para el navegador para Google Chrome.

Phoebe Gates y su amiga Sophia Kianni, las dueñas de Phia. Foto: nypost

Tras haber instalado la aplicación o la extensión, notarás que Phia te permite evaluar si te conviene comprar un producto. Cuando visitas una página de venta, aparecerá el botón '¿Debería comprarlo?'. Al presionarlo, el programa buscará en internet artículos similares, nuevos o de segunda mano, y te dice si el precio es adecuado.

La herramienta creada por la hija de Bill Gates usa inteligencia artificial para interpretar las tendencias actuales y consultar una base de datos que supera los 250 millones de artículos. Entre sus fuentes se encuentran plataformas reconocidas como The RealReal, Vestiaire Collective, ThredUp, StockX, eBay y Poshmark, especializadas en productos de segunda mano.

Tras la presentación de la app, Bill Gates utilizó su cuenta de Instagram para felicitar a su hija. “¡Felicidades por el día del lanzamiento! Estoy tan orgulloso de ver a Phia cobrar vida oficialmente", escribió el millonario, quien se mostró aún más orgulloso de que su hija se abriera camino por sí sola, sin depender de su fortuna, ya que no se acercó a pedirle dinero, sino consejos.