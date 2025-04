¿Cómo dejar de recibir llamadas SPAM en WhatsApp sin necesidad de bloquear ningún número?

Miles de personas son víctimas de las molestas llamadas SPAM. Aunque muchos creen que provienen de delincuentes, lo cierto es que la gran mayoría son realizadas por call centers que trabajan para bancos, operadoras telefónicas u otras empresas, y tienen como objetivo contactar a sus clientes (o potenciales clientes) para ofrecerles algún producto o servicio.

Por lo general, las llamadas SPAM son llamadas tradicionales, las cuales son realizadas por un sistema de marcado automático que te enlaza con un trabajador disponible. Si no hay ningún operador libre en ese momento, la comunicación se cortará. Por ese motivo, muchas personas reportan que reciben llamadas de números extraños que se cortan apenas responden.

¿Cómo dejar de recibir llamadas SPAM en WhatsApp?

Como dijimos, las llamadas SPAM suelen realizarse a través de llamadas convencionales; sin embargo, también se han reportado casos en los que se utilizan WhatsApp (u otras aplicaciones de mensajería instantánea) para comunicarse. Afortunadamente, la plataforma de Meta cuenta con un mecanismo que nos permite evitarlas sin tener que bloquear ningún número.

Esta función de WhatsApp está integrada de manera nativa, así que no es necesario descargar ninguna aplicación adicional en tu smartphone. Cabe destacar que todos los usuarios de la aplicación pueden habilitarla, independientemente de la marca de su teléfono inteligente. Es decir, tu celular Samsung, Apple, Xiaomi, Motorola o cualquier otra marca, tiene esta opción.

Una vez activada, solo las personas que están en tu lista de contactos de WhatsApp (aquellas que has agregado en la agenda de tu teléfono) podrán iniciar una llamada (o videollamada) contigo. Si un número desconocido, como el de un call center o un estafador, intenta hacerlo, no se realizará ninguna comunicación. A continuación, te compartimos los pasos a seguir:

Entra a Play Store o App Store y verifica que WhatsApp esté actualizado Ingresa a la aplicación y pulsa el ícono de tres puntos. Luego dirígete a la opción Ajustes Pulsa el apartado Privacidad Dirígete a la opción Llamadas Al entrar, verás la opción "Silenciar las llamadas de números desconocidos" Por defecto, estará deshabilitada. Tienes que activarla

Eso es todo. Tras activar esta función, ningún número desconocido podrá comunicarse contigo a través de WhatsApp. Sin embargo, aún podrá hacerlo a través de una llamada convencional. Si también deseas dejar de recibir llamadas por esa vía, tendrás que activar otra opción que se encuentra disponible en todos los teléfonos Android e iPhone. Te enseñamos.

¿Cómo dejar de recibir llamadas SPAM?

Es importante que sepas que, una vez habilitada esta función, dejarás de recibir llamadas de números desconocidos. Por ese motivo, no se recomienda activarla si estás esperando una llamada importante (como la de un trabajo al que has postulado), ya que posiblemente no intenten contactarte nuevamente por otros medios, como el correo electrónico.

En Android

Abre la app Teléfono, la que utilizas para realizar llamadas. Toca el ícono de tres puntos que se encuentra en la esquina superior derecha. Se abrirá un menú con varias opciones; selecciona 'Configuración'. Accede al apartado 'Números bloqueados'. Allí verás la opción 'Bloquear números desconocidos' desactivada; solo debes activarla.

En iPhone