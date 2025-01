¿Cómo acabar con las molestas llamadas SPAM? Estos son los trucos que sí funcionan

Actualmente, miles de personas en todo el mundo son víctimas de las molestas llamadas SPAM, que suelen interrumpirnos en los momentos más inoportunos. Aunque en internet circulan muchos trucos que prometen librarnos de ellas, la mayoría no resulta efectivos. Por suerte, hay varios métodos que sí funcionan, y en esta publicación te los vamos a enseñar.

¿Qué son las llamadas SPAM y quiénes las realizan?

La mayoría de las personas cree que las llamadas SPAM provienen de extorsionadores, estafadores u otro tipo de delincuentes; sin embargo, no siempre es así. Muchas son realizadas por 'call centers' que han sido contratados por bancos, operadoras telefónicas, aseguradoras u otras empresas, que quieren ofrecer un producto o servicio a sus clientes o potenciales clientes.

Por lo general, las personas suelen recibir una o dos llamadas SPAM al día. No obstante, se han reportado casos extremos de gente que llega a recibir hasta 50 llamadas diarias, lo que resulta realmente frustrante. Esta excesiva cantidad de llamadas se debe a que ciertos 'call centers' utilizan un software que marca automáticamente los números de su base de datos.

De esta manera, el trabajador del 'call center' no necesita marcar los números manualmente, ya que el programa le transfiere las llamadas de forma automática. Si no hay un empleado disponible porque todos están ocupados, el software cuelga la llamada automáticamente y reintenta comunicarse más adelante. Por ese motivo, es que a veces te cuelgan apenas contestas.

¿Cómo evitar las llamadas SPAM?

Si recibes demasiadas llamadas SPAM, debes saber que tu teléfono inteligente, sea Android o iPhone, cuenta con una opción (desactivada por defecto) para bloquear automáticamente las llamadas de números desconocidos. Con esta función activa, solo podrán comunicarse contigo las personas que conozcas y tengas guardadas en la agenda de tu smartphone.

Si estás esperando una llamada importante (de un trabajo al que has postulado, por ejemplo) no es recomendable activar esta función de tu smartphone, ya que no solo bloquea las llamadas SPAM, también aquellas que podrían ser relevantes. En caso no estés esperando ninguna comunicación, puedes habilitar esta función siguiendo estos sencillos pasos:

Ingresa a la aplicación Teléfono. La que usas para llamar Pulsa el ícono de tres puntos, ubicado en la esquina superior derecha Se desplegará una lista de opciones. Deberás escoger 'Configuración' Entra a la opción 'Números bloqueados' Verás la opción 'bloquear números desconocidos' desactivada. Tienes que habilitarla

Además de esta opción, los teléfonos desarrollados por Samsung, Xiaomi, Motorola, Honor, Vivo, Realme, Oppo, entre otras marcas que usan Android como sistema operativo, cuentan con una función que también debes activar, ya que combate las llamadas SPAM. Solo tendrás que seguir estas indicaciones:

Pulsa en la app Teléfono y ve a la Configuración Entra a la opción Identificador de llamada y SPAM Verás dos opciones: Ver ID de emisor y SPAM, y Filtrar llamadas SPAM Por defecto, ambas opciones están deshabilitadas. Tienes que activarlas

Vale resaltar que estas opciones funcionan en dispositivos Android, en caso tengas un iPhone 16, iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13 o cualquier otro modelo más antiguo, tendrás que seguir estos pasos para activar una característica similar:

Ve a los ajustes de tu iPhone Pulsa en Teléfono Busca la opción Silenciar desconocidos Por defecto, esta opción estará desactivada. Tendrás que habilitarla Eso sería todo. Solo podrán llamarte las personas de tu lista de contactos.

Si luego de hacer estos cambios sigues recibiendo llamadas SPAM en tu teléfono, entonces tendrás que apoyarte en TrueCaller, una app muy popular en la internet. Disponible en Play Store y App Store, esta aplicación no solo es un identificador de llamada, también tiene una opción que debes activar para que solo recibas llamadas de números que tienes en tu agenda.