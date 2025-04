¿Meta AI, la inteligencia artificial de WhatsApp, puede crear imágenes al estilo Ghibli? Esto ocurre al pedírselo

Desde que los desarrolladores de WhatsApp incluyeron Meta AI en la aplicación de mensajería instantánea, miles de usuarios no han dudado en utilizar esta inteligencia artificial (IA) que funciona de manera similar a ChatGPT. Es decir, es capaz de responder cualquier pregunta que le hagas, incluso ofrece otras funciones realmente interesantes.

Para acceder a Meta AI en WhatsApp, solo necesitas actualizar la aplicación de mensajería desde Play Store o App Store, las tiendas oficiales para dispositivos Android e iOS. Después de instalar la actualización, verás un círculo azul en la plataforma, el cual, al ser pulsado, te permitirá interactuar con esta inteligencia artificial.

¿Qué es Meta AI y para qué sirve?

Meta AI es una inteligencia artificial integrada en WhatsApp que no solo puede responder preguntas sencillas, también genera respuestas más elaboradas, como cuentos, ensayos, poesías, entre otros. Además, la IA ofrece otras funciones, como la creación de imágenes a partir de un textos. A continuación, te presentamos un listado de características:

Puedes hacerle preguntas sobre cualquier tema y obtener respuestas.

Tiene la capacidad de generar imágenes a partir de un texto.

Puedes agregarla a chats grupales para que interactúe con otros miembros.

Puedes discutir con la IA sobre temas de actualidad o de interés general.

Si necesitas una receta, puedes pedirla y te proporcionará los ingredientes y el procedimiento.

Si planeas un viaje, puede recomendarte los mejores destinos turísticos para visitar.

También es útil para practicar idiomas como inglés, portugués, hindi o francés.

¿Puede Meta AI crear imágenes al estilo del Studio Ghibli?

Desde que Sam Altman, creador de ChatGPT, anunció que su inteligencia artificial podía modificar imágenes al estilo Studio Ghibli, miles de personas en las redes sociales se unieron a esta tendencia. La acogida fue tan masiva que la empresa se vio obligada a imponer algunas limitaciones, lo que ha hecho que muchos no puedan convertir sus fotografías.

En este contexto, otras plataformas han lanzado funciones similares que permiten crear imágenes al estilo Studio Ghibli. La más conocida es Grok, la IA de X. TikTok, la plataforma de videos más popular del mundo, también cuenta con un filtro exclusivo. Aunque los resultados no son tan impresionantes como los de ChatGPT, siguen siendo una opción interesante.

Debido a que muchos no están satisfechos con los resultados de Grok y TikTok, han comenzado a surgir otras opciones, entre ellas Meta AI, que también tiene la capacidad de crear imágenes a partir de un texto. Sin embargo, existe un pequeño inconveniente: la inteligencia artificial de WhatsApp no permite que le enviemos fotos o videos.

Es decir, no puedes enviarle tu foto para que la convierta al estilo Studio Ghibli u otro similar. Lo que sí puedes hacer es pedirle que cree una imagen de un animal (como un gato, por ejemplo) con ese estilo artístico. También puedes pedirle que use la imagen de algún famoso, aunque en algunos casos no generará nada, ya que va en contra de sus políticas.