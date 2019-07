Netflix está perdiendo una gran cantidad de suscriptores y este sería el motivo [FOTOS]

Netflix no está pasando por su mejor situación. En el segundo trimestre de este año, la compañía sufrió una pérdida importante de suscriptores en Estados Unidos por primera vez desde 2011.

En una carta dirigida a los accionistas, Reed Hastings, gerente general de Netflix, reveló que la plataforma de streaming solo ganó 2.7 millones de suscriptores nuevos a nivel global, de los 5 millones que tenían proyectado recibir, mientras que perdió aproximadamente 130,000 de usuarios estadounidenses.

El ejecutivo atribuyó lo del lento crecimiento de suscriptores al alza de precios que experimentó el servicio en los últimos meses. En Estados unidos, las membresías subieron de $10.99 a $12.99, lo que podría justificar parte de la caída.

“Nuestro pronóstico fallido fue en todas las regiones, pero más en las regiones con aumento de precios”, escribió Hastings en la misiva. Asimismo, culpó a la falta de contenido original en Netflix para atraer a nuevos usuarios.

Sin embargo, para el próximo trimestre, Netflix pronostica recibir 7 millones suscripciones a nivel global, debido al estreno de las nuevas temporadas de Stranger Things, Orange is the New Black y The Crown.