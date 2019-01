WhatsApp: truco te permite ocultar tu foto de perfil a ciertos amigos sin bloquearlos [FOTOS]

En la actualidad, WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas, especialmente por los jóvenes, quienes suelen buscar trucos secretos que pocos conocen, uno de ellos te permite ocultar tu foto de perfil a ciertos amigos, sin la necesidad de bloquearlos.

Como se sabe, cuando alguien te bloquea de WhatsApp, ya no puedes ver su foto de perfil; sin embargo, esto muchas veces confunde a las personas que no ven la imagen de su amigo y piensan que decidió bloquearlo, cuando la verdad no es así.

Según detalla Infobae, si deseas ocultar tu foto de perfil de WhatsApp para ciertos usuarios, lo primero que debes hacer es ingresar a la agenda de contactos y eliminar a aquella persona que por uno u otro motivo no quieres que vea tu imagen.

De esta forma, esa persona ya no formará parte de tu agenda, pero podrás seguir chateando por WhatsApp sin problemas, la única diferencia es que ya no verá tu foto de perfil y aunque piense que lo bloqueaste, la verdad que no fue así.

Seguidamente, deberás ingresar a tu WhatsApp y elegir la opción "Cuenta", luego "Privacidad". Ahí aparecerá una opción llamada Foto de perfil, donde deberás pulsar "Mis contactos", de esta manera solo la verás aquellos que tienes en agenda.