Papa León XIV retomará la audiencia general este miércoles tras su operación de pulmón y continuará su recuperación en el Vaticano

Mientras avanza su recuperación, el Papa permanecerá en el Vaticano y no regresará a su residencia habitual en Castel Gandolfo en las próximas jornadas.

Mientras avanza su recuperación, el Papa permanecerá en el Vaticano y no regresará a su residencia habitual en Castel Gandolfo en las próximas jornadas. Foto: AFP

El papa León XIV tiene previsto reencontrarse con los fieles este miércoles 21 de octubre durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. La actividad fue confirmada por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, mientras el Pontífice permanece en el Palacio Apostólico para continuar su recuperación tras la intervención quirúrgica por un adenocarcinoma de pulmón.

La reaparición pública prevista para esta semana se produce después de que el sumo pontífice recibiera el alta médica el sábado pasado, tras permanecer cinco días ingresado en el Policlínico Gemelli de Roma. Un día después, el domingo, se asomó a una ventana del Palacio Apostólico para rezar el Ángelus y saludar a las 15.000 personas reunidas en la Plaza de San Pedro, que acudieron para expresarle su respaldo.

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León XIV retomará la audiencia general en la Plaza de San Pedro este miércoles

La audiencia general de este miércoles será el próximo encuentro programado entre el papa León XIV y los fieles después de su salida del hospital. La Santa Sede confirmó que la celebración se mantiene en la agenda, aunque todavía no ha comunicado detalles sobre el desarrollo de la actividad ni sobre la posibilidad de que el Pontífice realice el tradicional recorrido entre los asistentes en el papamóvil.

Hasta el momento, la Oficina de Prensa no ha anunciado cambios para la audiencia semanal en la Plaza de San Pedro. El resto de la agenda papal sigue sujeta a confirmación oficial, incluido el viaje a Asís previsto para el 27 de noviembre. Dicha visita coincidiría con la clausura del encuentro ‘Paz Desarmada y Desarmante’, organizado por la Comunidad de Sant’Egidio para conmemorar el 40° aniversario del ‘Espíritu de Asís’, instituido bajo el pontificado de Juan Pablo II.

El Papa permanecerá en el Vaticano mientras avanza su recuperación tras la operación de pulmón

Durante los próximos días, el papa permanecerá en el Vaticano y no se trasladará a Castel Gandolfo, su residencia habitual para las jornadas de trabajo y descanso que suele realizar desde el lunes hasta el martes por la noche. La decisión supone mantener su estancia en el Palacio Apostólico mientras continúa el proceso de recuperación posterior a la cirugía. La Oficina de Prensa de la Santa Sede anunció que difundirá nuevas actualizaciones sobre las actividades del Papa en las próximas horas y jornadas.