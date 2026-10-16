¿Vuelve el servicio militar obligatorio? Fuerza Popular y Juntos por el Perú plantean su retorno

El debate sobre el retorno del servicio militar obligatorio en Perú se reavivó tras pronunciamientos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Se evalúa la utilidad de esta modalidad suspendida desde 1999.

El debate sobre el retorno del servicio militar obligatorio en Perú se reavivó tras pronunciamientos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Se evalúa la utilidad de esta modalidad suspendida desde 1999.

El retorno del servicio militar obligatorio volvió al debate político en el Perú luego de que representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú se pronunciaran a favor de evaluar esta modalidad, suspendida hace más de dos décadas. Las declaraciones se producen en medio de la discusión sobre el rol de las Fuerzas Armadas y la formación de los jóvenes.

El senador de Fuerza Popular, Juan Carlos del Águila, sostuvo que considera necesario analizar la posibilidad de que el servicio militar vuelva a tener carácter obligatorio. El legislador recordó que participó de esta modalidad durante su juventud y consideró que podría contribuir a la formación y disciplina de los ciudadanos. “Particularmente, yo estaría de acuerdo. En mis tiempos había servicio militar y muchos hemos participado de ello. Creo que es una materia que debe evaluarse para que retorne”, declaró a Exitosa.

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La propuesta también recibió el respaldo del senador Iber Maraví, de Juntos por el Perú, quien consideró que la preparación recibida durante el servicio militar puede ser útil para los ciudadanos, particularmente en materia de defensa nacional. “Incluso saliendo de ese servicio, esa preparación perdura. Y es bien útil. Yo reconozco la utilidad”, señaló durante una entrevista radial.

Ministro y congresistas condicionan respaldo

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, también se pronunció a favor. Sin embargo, condicionó su respaldo a que los jóvenes puedan recibir formación técnica que les permita incorporarse al mercado laboral una vez concluido el servicio. “Si se da bajo un componente en el cual salgan con formación técnica, yo creo que sí, sería saludable para el país”, declaró.

El ministro sostuvo que uno de los principales beneficios de recuperar esta modalidad sería la posibilidad de brindar capacitación y herramientas para el empleo a quienes ingresen al servicio.

Desde el Congreso, la senadora de Fuerza Popular, Martha Moyano, también expresó su respaldo a la posibilidad. “Personalmente digo que sí. Hace muchos años, los más antiguos nos recordamos que nadie podía estar parado en la esquina del grupo de tres o de cuatro o de cinco, si era horario de trabajo o era horario de estudio”, manifestó.

El senador de la bancada de Obras, Daniel Hugo Barragán, también manifestó su interés en que se evalúe el retorno de esta modalidad. Sin embargo, consideró necesario discutir previamente las características que tendría un eventual servicio militar obligatorio. “A mí me gustaría que sí. Yo soy oficial de la Fuerza Aérea, me gustaría ver las posibilidades, los cómos del servicio obligatorio, si es acuartelado, no acuartelado. Hay varias formas que hay que ver cómo se hace”, señaló.

¿Cuándo dejó de ser obligatorio el servicio militar?

Actualmente, el servicio militar en el Perú tiene carácter voluntario. La incorporación está dirigida a ciudadanos de entre 18 y 30 años que deciden ingresar a las Fuerzas Armadas, de acuerdo con la legislación vigente.

El carácter obligatorio del servicio militar fue dejado atrás en 1999, durante el gobierno de Alberto Fujimori, con la aprobación de la Ley N.° 27178, Ley del Servicio Militar, que estableció el modelo voluntario.

Desde entonces, el Estado mantiene mecanismos de inscripción y convocatoria para quienes desean realizar el servicio, pero la incorporación no supone, como regla general, un reclutamiento obligatorio de los jóvenes.

¿Qué tendría que pasar para que vuelva?

La eventual restitución del servicio militar obligatorio requeriría un nuevo debate legislativo y modificaciones al marco normativo vigente. Hasta el momento, las declaraciones de los senadores no constituyen por sí mismas una iniciativa aprobada ni establecen un cronograma para su implementación.

El planteamiento abre así una discusión política que podría llegar a las comisiones del Congreso, donde tendrían que evaluarse aspectos como el alcance de la obligación, las condiciones de incorporación, las excepciones y las garantías para los ciudadanos convocados.

Por ahora, el servicio militar continúa siendo voluntario en el Perú y no existe una disposición vigente que obligue a los jóvenes a incorporarse a las Fuerzas Armadas.