Es falso que la tasa de homicidios en el Perú sea de 14 por cada 100,000 habitantes, como dijo Alejandro Aguinaga

Durante una sesión del Pleno del Senado de la República, Alejandro Aguinaga, senador de Fuerza Popular, hizo referencia a la actual tasa de homicidios en el Perú. Textualmente, Aguinaga indicó lo siguiente: "Nosotros en el país, en estos momentos, estamos [con una tasa de homicidios de] 14 por 100.000 habitantes".

Este dato es incorrecto. En realidad, el último informe oficial del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC), con estadísticas al cierre de 2025, señala que la tasa anual estimada de homicidios en el Perú es de 10,7 por cada 100.000 habitantes.

Las atribuciones del CEIC

El CEIC es un comité especializado en materia estadística que asiste técnicamente al Consejo Nacional de Política Criminal ―el órgano multisectorial del Estado encargado de planificar, articular, supervisar y dar seguimiento a la política contra la criminalidad― y que proporciona documentos estadísticos en los ámbitos de la violencia, la criminalidad y en las políticas públicas orientadas a la prevención y sanción del delito.

Específicamente, el CEIC es responsable de articular, centralizar, sistematizar, estandarizar, procesar y contrastar los datos estadísticos provenientes de las diversas instituciones del sistema de justicia penal y, con ello, comunicar de manera oficial los indicadores nacionales de violencia y criminalidad, como es el caso de la tasa de homicidios.

Por esta razón, el CEIC tiene acceso a datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ―institución que lo preside―, de la Policía Nacional del Perú (PNP), del Ministerio del Interior (Mininter), del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Ministerio de Salud (Minsa) y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El informe Evolución de la tasa de homicidios e indicadores de seguridad ciudadana, 2022–2025 , un “instrumento oficial de seguimiento estadístico de las muertes violentas asociadas a hechos delictivos dolosos a nivel nacional”, elaborado por el CEIC y publicado por el INEI a principios de 2026 , señala que la tasa de homicidios estimada en el Perú durante el 2025 es de 10,7 por cada 100.000 habitantes, contrario a lo que dijo el senador Alejandro Aguinaga.

Esta es la tasa de homicidios oficial más actualizada en el país y evidencia un incremento en los últimos seis años, como se ve en el siguiente gráfico:

TASA. Datos expuestos por el CEIC sobre las tasas de homicidios anuales en el Perú. FUENTE: CEIC.

El informe evidencia que los homicidios dolosos han aumentado casi consecutivamente año tras año en el Perú. En 2025 se registraron 3.675 homicidios dolosos, cifra que supera los registros de 2024 (3.426), 2023 (3.126), 2022 (2.879), 2021 (2.853), 2020 (1.903) y 2019 (2.385).

Consultado para esta verificación, el analista de datos Juan Carbajal confirmó que el CEIC efectivamente estimó una tasa de homicidios de 10,7 por cada 100.000 habitantes para el cierre de 2025. "Todo ello tras hacer un sinceramiento de los diversos registros existentes como el Sinadef, la PNP y el Ministerio Público", indicó.

El informe también hace una disgregación de la tasa de homicidios de 2025 a nivel regional. Las tasas varían ampliamente. Tal es el caso de Madre de Dios, cuya tasa estimada alcanza 24,6 por cada 100.000 habitantes. Le siguen el Callao (23,6), la región Lima (23,1), Tumbes (20,6), Puno (14,8), La Libertad (14,5) y Lima Metropolitana (11,4).

REGIONES. Tasas de homicidios registradas en el 2025 por cada región del Perú. FUENTE: CEIC.

Sobre la metodología

La metodología del informe precisa que las principales fuentes de información, de las instituciones mencionadas, son el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) y la División Central de Operaciones Policiales (Divcop). Complementariamente, también dispone de la validación y contraste del Sistema de Gestión Fiscal (SGF), del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef).

"El esquema evidencia que las estadísticas de homicidios no dependen de una única fuente, sino de un proceso de integración interinstitucional, donde la Policía Nacional del Perú cumple un rol central como generador primario de información sobre los hechos delictivos. Las fuentes complementarias permiten validar, contrastar y depurar los registros, contribuyendo a la reducción del subregistro y al fortalecimiento de la consistencia y confiabilidad de las cifras", señala textualmente el informe.

METODOLOGÍA. Fuentes de información utilizadas en el informe del CEIC. FUENTE: CEIC

Es decir, la tasa de homicidios de 2025 está construida con base en los registros del Sidpol de la PNP, y está pendiente aún su contrastación y validación final con los datos del INEI y el Ministerio Público, como se tiene previsto en la metodología oficial. Sin embargo, es la tasa de homicidios más actualizada a la fecha establecida por el CEIC.

Otros cálculos

Ahora bien, los homicidios dolosos registrados en el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Mininter, cuya fuente de información es el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol), actualizado al cierre de agosto de 2026, evidencian un total de 3.520 denuncias.

Esto equivale a la suma de denuncias registradas por la PNP entre enero y agosto de 2026 en las modalidades de homicidio por proyectil de arma de fuego (1.467), homicidio simple (1.058), homicidio calificado (645), feminicidio (151), sicariato (85), parricidio (82), feminicidio agravado (20) y homicidio por emoción violenta (12).

Esto lleva a una tasa de homicidios dolosos de 10,3 por cada 100.000 habitantes.

Por otra parte, el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) del Minsa muestra que hasta el cierre del 8 de octubre de 2026, se han registrado 3.303 muertes violentas en el año, entre homicidios (1.591) y una categoría denominada “ignorados” (1.712).

"Hay muchas muertes en esta categoría que han sido causadas por arma de fuego, arma blanca, agresión física u otros agentes que finalmente resultan ser homicidios, pero fueron registradas como ignoradas. Es por eso la necesidad de que todos los registros del Sinadef se auditen por medio de un cruce de la información que maneja el Ministerio Público y la PNP", agregó Carbajal.

A partir de los datos del Sinadef, aún teniendo en cuenta todas las muertes consideradas ignoradas, la tasa de homicidios en el Perú es de 9,6 por cada 100.000 habitantes.

En ambos casos, ninguna de las tasas concuerda con la señalada por el senador Aguinaga.

"Una tasa de homicidios de 14 por cada 100.000 habitantes desde ya es altísima e incluso supera a todo lo registrado en el año 2025", indicó Carbajal.

Con el fin de buscar precisiones, PerúCheck intentó comunicarse con Alejandro Aguinaga. Sin embargo, al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Conclusión

El senador de Fuerza Popular Alejandro Aguinaga indicó que actualmente la tasa de homicidios en el Perú asciende a 14 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, la estadística oficial presentada por el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) señala que la última tasa de homicidios registrada en el Perú, correspondiente al año 2025, es de 10,7 por cada 100.000 habitantes. El dato tampoco coincide con los cálculos realizados en esta verificación a partir de los datos más actualizados del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Mininter y del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) del Minsa. Por lo tanto, PerúCheck califica como falsa la afirmación del senador Alejandro Aguinaga.

Nota elaborada por Hugo Velarde, de PerúCheck.