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Asesinan a hombre en plena luz del día en la avenida La Marina y vecinos denuncian amenazas

Frank Alexis Ardiles Rodríguez, de 38 años, fue acribillado en La Perla, Callao, frente a la compañía de bomberos, en un ataque realizado por dos sujetos, en medio de un alto tránsito peatonal y vehicular. Una hipótesis vincula el crimen con extorsiones a trabajadores de construcciones cercanas.

Un hombre de 38 años, Frank Alexis Ardiles Rodríguez, fue asesinado a balazos el jueves 15 de octubre en La Perla, Callao, frente a una compañía de bomberos.
Un hombre de 38 años, Frank Alexis Ardiles Rodríguez, fue asesinado a balazos el jueves 15 de octubre en La Perla, Callao, frente a una compañía de bomberos. | Difusión
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Un hombre identificado como Frank Alexis Ardiles Rodríguez, de 38 años, fue asesinado a balazos durante el mediodía de este jueves 15 de octubre, en la cuadra 8 de la avenida La Marina, en el distrito de La Perla, Callao. El ataque ocurrió frente a la compañía de bomberos Garibaldi N.° 7, en una zona de alto tránsito vehicular y peatonal.

De acuerdo con la información preliminar recogida en el lugar, la víctima habría sido interceptada por dos sujetos, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones antes de escapar. Testigos indicaron que Ardiles Rodríguez recibió impactos de bala en el pecho y la cabeza.

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Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional y peritos de Criminalística llegaron al lugar para iniciar las diligencias. En la escena fueron encontrados cuatro casquillos de bala, mientras que el área fue acordonada para permitir el trabajo de los investigadores.

El crimen generó preocupación entre los vecinos debido a que ocurrió en una avenida concurrida y cerca de establecimientos comerciales y una compañía de bomberos.

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Víctima habría tenido contacto con trabajadores de una obra

Según los testimonios recogidos por este medio, Ardiles Rodríguez habría estado conversando con trabajadores de una obra de construcción ubicada frente al lugar donde fue asesinado, que pertenecería presuntamente al Gobierno Regional del Callao.

Los vecinos señalaron que el hombre habría mantenido contacto previamente con personas vinculadas a este proyecto y que, posteriormente, se habría dirigido hacia otra obra de construcción cercana. Fue durante este desplazamiento que habría sido interceptado por los atacantes.

Estas versiones forman parte de las primeras indagaciones y deberán ser corroboradas por la Policía. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente que la víctima tuviera una relación laboral con alguna de las obras mencionadas.

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Vecinos alertan sobre presuntas extorsiones

En la zona, algunos vecinos denunciaron la presunta existencia de amenazas y cobros extorsivos dirigidos contra empresas y trabajadores de obras de construcción que se ejecutan en la avenida La Marina.

Por ello, una de las hipótesis que deberá ser evaluada por los investigadores es si el asesinato estaría relacionado con estas posibles extorsiones. También se deberá determinar si se trató de un ataque dirigido contra la víctima y cuál habría sido el móvil del crimen.

Algunos residentes afirmaron que no escucharon las detonaciones pese a encontrarse cerca del lugar. Esta situación generó la versión de que los atacantes podrían haber utilizado un arma con algún mecanismo para reducir el ruido; sin embargo, esta posibilidad no ha sido confirmada por la Policía.

La investigación continúa para identificar a los responsables del asesinato, establecer cómo ocurrió el ataque y determinar si existe alguna relación entre el crimen y las presuntas amenazas denunciadas en torno a las obras de construcción.

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