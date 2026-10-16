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Aquafondo reconoce a 24 empresas con el Sello Empresa Hídricamente Responsable 2026

La gala reconoció 29 proyectos en las categorías de Innovación en Agua, Cultura del Agua y Gestión de Cuencas, que en conjunto movilizaron más de S/ 140 millones en inversión y beneficiaron a más de 370.000 personas a nivel nacional, en un año marcado por la alerta de El Niño Costero.

Movilizaron más de S/ 140 millones en inversión y beneficiaron a más de 370.000 personas a nivel nacional
Movilizaron más de S/ 140 millones en inversión y beneficiaron a más de 370.000 personas a nivel nacional
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Con el respaldo de Global Water Partnership South América (GWP Sudamérica), el Fondo de Agua para Lima y Callao (Aquafondo) otorgó el jueves 15 de octubre el Sello Empresa Hídricamente Responsable (EHR) 2026 a 24 compañías por 29 proyectos que, en conjunto, movilizaron más de S/ 140 millones de inversión y alcanzaron a más de 370.000 personas en el ámbito nacional. El acto tuvo lugar en el Museo Larco y congregó a representantes de la cooperación internacional, el sector privado, el Estado y la academia.

En un escenario de cambio climático, con fenómenos como El Niño, inundaciones, sequías e incendios forestales, el papel de la empresa privada en la gestión sostenible del agua adquiere una importancia especial. Integrar el recurso hídrico como un activo estratégico en las operaciones corporativas y en los territorios donde se desarrollan contribuye a reforzar la seguridad hídrica, aumentar la resiliencia y favorecer el desarrollo sostenible del país.

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El Sello EHR distingue a las empresas que, de forma voluntaria, van más allá de las exigencias regulatorias para traducir su compromiso con el agua en iniciativas concretas. Los proyectos premiados superaron procesos de revisión documental, evaluación ambiental y valoración técnica independiente.

"El compromiso se evidencia cuando se convierte en acción, y eso es lo que reconocemos con este Sello. En un mundo afectado por las consecuencias del cambio climático, adelantarse a estos efectos es apostar por la continuidad y la competitividad de las operaciones de cada empresa, y al mismo tiempo contribuir a la seguridad hídrica de los territorios donde actúan", afirmó Mariella Sánchez Guerra, directora ejecutiva de Aquafondo.

Innovación en Agua

La categoría con mayor número de reconocimientos reunió 17 proyectos innovadores, con propuestas que abarcan desde la recuperación y el reúso del agua en procesos industriales hasta sistemas inteligentes de monitoreo hídrico y control de reservorios. Entre las distinguidas figuran Orygen, SIDERPERÚ, La Calera, Netafim, Rotoplas, COREHIDRO, San Antonio, Veolia Perú, cbc Perú, Engie (con dos proyectos), Compañía Minera Poderosa, Fenix, Newmont, Camposol, PepsiCo y Tecnofil.

La categoría con más reconocimientos reunió 17 proyectos innovadores

La categoría con más reconocimientos reunió 17 proyectos innovadores

Cultura del Agua

Siete proyectos fueron reconocidos por impulsar el uso responsable del agua mediante la educación, la sensibilización y el acceso, entre ellos una propuesta de hidroponía escolar con agua de mar desalinizada y un programa de agua segura para Pucusana. Las empresas distinguidas fueron la Universidad Privada del Norte (UPN), Softys, GCM Perú, cbc Perú, Arca Continental Lindley, la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y PepsiCo.

Promover el uso responsable del agua desde la educación, la sensibilización y el acceso

Promover el uso responsable del agua desde la educación, la sensibilización y el acceso

Gestión de Cuencas

En esta categoría se premiaron cinco proyectos, varios enfocados en recuperar infraestructura hídrica tradicional, como qochas, amunas y acueductos, además de conservar ecosistemas. Fueron distinguidas Coca-Cola Perú, Grupo Vanguard Internacional, AJE Perú (con dos proyectos) y PepsiCo, empresa que obtuvo reconocimientos en las tres categorías.

Las empresas reconocidas pasan a formar parte de la Red de Empresas Hídricamente Responsables

Las empresas reconocidas pasan a formar parte de la Red de Empresas Hídricamente Responsables

Las compañías reconocidas pasan a integrar la Red de Empresas Hídricamente Responsables, un espacio de articulación e intercambio orientado a fortalecer y ampliar el impacto de sus iniciativas.

"Detrás de cada proyecto hay una empresa que decidió incorporar el agua en sus decisiones estratégicas. Nuestro desafío ahora es que estas experiencias se multipliquen y que más empresas se sumen el próximo año", añadió Sánchez Guerra.

Relación de proyectos reconocidos – Sello EHR 2026

Cultura del Agua (7 proyectos)

• Universidad Privada del Norte (UPN): Buenas Prácticas Ambientales

• Softys: Softys Contigo

• GCM Perú: Hidroponía Escolar con Agua Desalada de Mar

• cbc Perú: Semillero de Inversión Pública

• Arca Continental Lindley: Agua Segura para Pucusana

• Universidad Tecnológica del Perú (UTP): Uso Responsable del Agua

• PepsiCo: Agricultura Positiva

Innovación en Agua (17 proyectos)

• Orygen: Sistema de Limpieza en Seco de Paneles Solares

• SIDERPERÚ: Planta de Tratamiento de Agua

• La Calera: Yaku Muyu

• Netafim: Crece Agricultor

• Rotoplas: Eficiencia Hídrica Circular en el Proceso Productivo

• COREHIDRO: Sistema Inteligente de Monitoreo Hídrico COREHIDRO

• San Antonio: Antes de la Descarga: Gestión de Efluentes

• Veolia Perú: He-Tracer

• cbc Perú: Optimización de Recuperación de Agua por Ósmosis

• Engie: Agua para el Futuro: Seguridad Hídrica en Ocucaje

• Engie: Semillas de Agua

• Compañía Minera Poderosa: Vijus Circular

• Fenix: Humedad Hecha Energía

• Newmont: Agua para Cajamarca

• Camposol: Control Inteligente de Reservorios

• PepsiCo: Conservación de Recursos

• Tecnofil: Recuperación de Agua en Procesos del Cobre

Gestión de Cuencas (5 proyectos)

• Coca-Cola Perú: Proyecto Qochas

• Grupo Vanguard Internacional: Reúso de Agua para Conservar el Huarango – Ica

• AJE Perú: Restauración de Acueductos

• AJE Perú: Aguaymanto y Conservación del Oso de Anteojos

• PepsiCo: Rehabilitación y Mantenimiento de Amunas

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