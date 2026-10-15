Siete alumnos de colegio en La Victoria amenazaron de muerte a su director y deberán volver a clases bajo vigilancia

Los estudiantes, investigados por difundir videos intimidatorios en redes sociales, reconocieron su responsabilidad en los hechos y firmaron compromisos de supervisión con sus padres.

Los estudiantes, investigados por difundir videos intimidatorios en redes sociales, reconocieron su responsabilidad en los hechos y firmaron compromisos de supervisión con sus padres. Foto: composición LR

El retorno a clases presenciales de siete escolares del colegio N.° 1112 Víctor Andrés Belaúnde, en La Victoria, se dará bajo resguardo policial tras denunciarse amenazas de muerte contra el director del plantel. Los menores son investigados por difundir videos intimidatorios en redes sociales, presuntamente en represalia contra la autoridad por haberles impuesto sanciones disciplinarias. Ante esta situación, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) brindarán protección permanente a la autoridad escolar al reanudarse las labores académicas.

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) tomó conocimiento del caso hace aproximadamente dos semanas. Según un reporte periodístico, los menores habrían creado un grupo en plataformas digitales para compartir de manera reiterada mensajes contra el director, quien inicialmente no había informado sobre las amenazas recibidas por esos medios.

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Siete escolares reconocieron su responsabilidad y sus padres firmaron compromisos

Los siete estudiantes acudieron al centro educativo acompañados de sus padres y reconocieron su responsabilidad en los hechos, de acuerdo con la información periodística. Hace unos días, sus familiares suscribieron documentos en los que se comprometieron a supervisar de forma constante el comportamiento de los menores y mantenerse atentos a sus acciones.

Las amenazas fueron difundidas mediante videos publicados en redes sociales, donde los escolares habrían dirigido mensajes contra la máxima autoridad del colegio. El caso motivó la intervención de las autoridades educativas y la adopción de medidas de seguimiento familiar ante la conducta reportada.

Director de colegio en La Victoria tendrá resguardo policial al volver a clases

La institución educativa permanece de vacaciones luego de que los estudiantes culminaran sus exámenes. No obstante, está previsto que los siete alumnos regresen a las aulas la próxima semana. Ante ese escenario, se dispuso la presencia de agentes policiales para resguardar al director y prevenir posibles nuevos incidentes durante el desarrollo de las actividades escolares.

La vigilancia policial se plantea como una medida preventiva frente a las amenazas denunciadas. A esta disposición se suman los compromisos asumidos por los padres, quienes deberán mantener la supervisión de sus hijos mientras las autoridades evalúan la situación.

El caso de la I.E. N.° 1112 Víctor Andrés Belaúnde se relaciona con el uso de plataformas digitales para difundir mensajes intimidatorios contra un integrante de la comunidad educativa. La intervención de la DRELM, el seguimiento familiar y el resguardo policial forman parte de las acciones adoptadas ante el próximo retorno de los escolares al plantel.