Mototaxistas recibirán hasta S/100 mensuales por combustible: ¿cuáles son los requisitos del MEF?

Los conductores de mototaxis de Loreto, Ucayali y Madre de Dios podrán recibir hasta S/100 mensuales para la compra de combustible, tras la autorización de una transferencia de S/16.023.000 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La medida se enmarca en el Decreto de Urgencia N.° 011-2026, publicado el 18 de septiembre, que estableció un subsidio económico temporal para este sector.

La Resolución Ministerial N.° 469-2026-EF/41, publicada en el diario oficial El Peruano, autoriza la transferencia de los recursos al Banco de la Nación con cargo a la Reserva de Contingencia del MEF. El subsidio equivale a S/4 por cada galón de gasolina o gasohol adquirido, con un límite de S/100 mensuales por beneficiario y una vigencia de tres meses.

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¿Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio?

Según el MEF, los conductores deben cumplir las condiciones establecidas al entrar en vigencia el decreto de urgencia. Para acceder al beneficio, necesitan contar con los siguientes documentos:

Mototaxi de categoría L5: el vehículo debe estar identificado mediante su Placa Única Nacional de Rodaje.

el vehículo debe estar identificado mediante su Placa Única Nacional de Rodaje. DNI vigente: el conductor debe contar con su documento nacional de identidad en vigor.

el conductor debe contar con su documento nacional de identidad en vigor. Licencia de conducir vigente: debe corresponder a la clase B, categoría II-C.

debe corresponder a la clase B, categoría II-C. SOAT o CAT vigente: el conductor debe contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) o, cuando corresponda, con el Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT) emitido por una Asociación de Fondos Regionales o Provinciales contra Accidentes de Tránsito (AFOCAT).

La norma también establece que los recursos transferidos no podrán destinarse a fines distintos de aquellos para los que fueron autorizados. El subsidio busca reducir temporalmente el impacto del precio de los combustibles sobre los costos de operación de los mototaxistas beneficiarios.

Subsidio se aprobó en medio del alza de combustibles

El beneficio se anunció en un contexto de incremento de los precios de los combustibles y protestas de transportistas. En Loreto, la CGTP cuestionó el alcance focalizado de la medida y advirtió que los requisitos podrían excluir a trabajadores informales. La organización también reclamó una respuesta más amplia ante el impacto del combustible en el transporte fluvial y el costo de vida de la población.

El subsidio financiado por el MEF, sin embargo, tiene un alcance específico: beneficia a conductores de mototaxis de Loreto, Ucayali y Madre de Dios que cumplan los requisitos establecidos en el Decreto de Urgencia N.° 011-2026.