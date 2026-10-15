Cusco suma siete muertos por incendios forestales tras fallecimiento de paciente con quemaduras graves

No resistió. Aniceto Quispe se convirtió en la séptima víctima mortal de los incendios forestales registrados en Cusco. El hombre de 65 años falleció la madrugada de este jueves en el Hospital Regional, donde permanecía internado por las graves quemaduras que sufrió al intentar apagar un siniestro en Acopía, provincia de Acomayo. El fuego comprometió el 90% de su superficie corporal.

El jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del Hospital Regional del Cusco, doctor Ronald Astete Candia, informó que el paciente murió debido a una falla multiorgánica provocada por la gravedad de sus lesiones. "Se produjo un paro cardiorrespiratorio que concluyó en el fallecimiento del paciente", explicó el especialista.

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Astete señaló que, desde su ingreso, se dispuso la atención de distintas especialidades, entre ellas medicina interna, emergencias, cirugía plástica y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Sin embargo, la extensión y profundidad de las quemaduras, de tercer grado, reducían considerablemente sus posibilidades de sobrevivir.

Pacientes hospitalizados

El médico precisó que se advirtió a los familiares sobre el elevado riesgo de muerte desde el primer momento. Asimismo, descartó que el desenlace estuviera relacionado con una deficiente atención médica y sostuvo que el equipo realizó los procedimientos indicados frente a la gravedad del cuadro clínico.

En el mismo establecimiento de salud permanecen internados entre tres y cuatro pacientes afectados por incendios forestales. Según el galeno, su evolución es favorable, debido a que presentan quemaduras en menos del 20% de la superficie corporal. No obstante, advirtió que las personas que participan en las labores para controlar el fuego continúan expuestas a sufrir lesiones.

El especialista exhortó a la población a evitar acercarse a las llamas y pidió que los bomberos, policías y demás personas que intervienen en las emergencias cuenten con los equipos de protección necesarios. También recomendó que, ante una quemadura, se acuda de inmediato a un establecimiento de salud para recibir atención y ser derivado, de ser necesario, a un hospital especializado.

Incendios activos

Hasta el cierre de esta información, la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad reportaba seis incendios forestales activos en Cusco, con emergencias en las provincias de Chumbivilcas, Anta, Quispicanchi y Canchis.

La persistencia de estos siniestros mantiene en riesgo a las comunidades y a quienes participan en las labores de control, mientras la región suma siete víctimas mortales por esta emergencia.