Sociedad

Temblor en Perú HOY, 29 de agosto, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

¿Dónde ocurrió el último temblor hoy en Perú? Reporte de sismos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), con magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico.

Temblor en Perú hoy viernes 29 de agosto del 2025, según IGP.
Temblor en Perú hoy viernes 29 de agosto del 2025, según IGP. | Foto: composición LR

Conoce los reportes detallados y actualizados sobre la actividad sísmica en el país y toda la información sobre el último temblor de hoy en Perú. En nuestro país, los reportes de sismos son brindados principalmente por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este instituto se encarga de monitorear la actividad sísmica en el país y proporciona información actualizada sobre sismos, incluyendo su magnitud, ubicación y profundidad.

Temblor de HOY, viernes 29 de agosto, en Perú: últimas noticias EN VIVO

03:09
29/8/2025

Último sismo en Perú: Tarapoto registró movimiento telúrico

Perú volvió a temblar. Esta vez, un sismo de magnitud 4,1 sacudió la ciudad de Tarapoto. De acuerdo con los registros del Centro Sismológico Nacional, el epicentro ocurrió a 42 km al este de Tarapoto, San Martín.

 

La divulgación de información precisa y oportuna sobre los sismos no solo ayuda a las autoridades a tomar decisiones informadas para la gestión de emergencias, sino que también permite a la población tomar medidas preventivas adecuadas para reducir el riesgo de daños personales y materiales durante un evento sísmico.

