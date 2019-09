Venezolano tras ser víctima de robo por su compatriota: “por culpa tuya nos miran mal” [VIDEO]

Un ciudadano venezolano fue asaltado con un arma falsa por su compatriota cuando viajaba en el mototaxi de este, en Huaral. Para salvarse de la situación, la víctima alertó de lo sucedido a un agente de la Policía Nacional (PNP).

Según denunció esta persona, el chofer del vehículo le mostró una réplica de un arma de fuego para robarle su celular. En el noticiero ’24 horas’ mostraron el momento en que el hombre le grita al detenido por lo que hizo.

En la comisaría, el venezolano responsabilizó al mototaxista de que el estigma contra los ciudadanos que provienen de este país esté creciendo en el Perú. “Yo también me la estoy viendo dura y yo trabajo. A veces no me llevo ni un sol y aún así trabajo”, le gritó al ladrón.

Después de enfrentarlo, le dijo “me sacaste el arma” luego de tirarle un golpe. Enfurecido, le pide al policía que lo suelte para que pueda pelear con el delincuente.

“Yo me quiero matar a c... con él. Me quiero matar a c... contigo porque por culpa tuya nos miran a nosotros mal. A todos los venezolanos nos miran mal por culpa de gente como tú. Lo que vienen aquí es a c....", le dijo el afectado.

"Yo tengo aquí dos años y trabajo honradamente día a día para mantener a mi familia, para vivir. Ni siquiera me doy lujos y tú vienes a c..., a que todos nos miren mal”, añadió.