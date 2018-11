Solicitan detención de médico suspendido por agresión

Redacción Norte

Tras la difusión de un vídeo en la red social de Facebook donde se observa a un médico del Hospital Luis Heysen Incháustegui intentar golpear con una silla y una correa a una paciente, el especialista fue suspendido de sus funciones de manera inmediata, según informó la alta dirección de EsSalud.

El galeno, identificado como Fernando Millones Caycay (57), será denunciado ante el Colegio Médico del Perú, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así también lo detalló EsSalud.

Agresión sin censura

De acuerdo al vídeo difundido en redes, el médico se molestó porque le reclamaron que no atendía bien a sus pacientes, además de agredir verbalmente a una joven madre y amenazarla con llevarla a la comisaría para que la detengan, delante de su pequeño hijo.

En la misma escena, la paciente le reprocha su mala actitud al hombre y le dice que “si no quiere trabajar, anda a tu casa a dormir”. Ante esto, el médico agarró una silla e intentó arrojársela delante de los otros pacientes que estaban a su alrededor, en el área de Triaje.

La discusión siguió y cuando la mujer quiso retirarse del lugar, Fernando Millones amenazó con quitarse la correa del pantalón y empezó a gritar y a decirle “usted no se mueve, llamen a la Policía, porque no me voy a dejar golpear por nadie (...) porque es mujer aguanto el golpe, si fuera hombre ya hubiera contestado”.

Detención

La Defensoría del Pueblo también intervino en este caso. La entidad realizó la denuncia ante la Comisaría del Norte y el Ministerio Público y solicitó la detención preliminar de Fernando Millones Caycay por el delito de violencia contra la mujer.

Según Julio Hidalgo Reyes, jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, la denuncia también se presentó ante el Décimo Juzgado de Familia de Chiclayo con el propósito de solicitar las medidas de protección a la víctima.

La agraviada M.T.P. (45) denunció en la comisaría que el galeno la agredió verbalmente y también intentó golpearla cuando estaba con su hijo de seis años.