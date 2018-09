Sullana: suboficial de la PNP grave tras chocar con auto conducido por oficial

Un suboficial de la policía de la Unidad de Protección de Robo de Vehículos de Sullana, se encuentra internado en la Unidad de Cuidados intensivos de un hospital de Piura luego de sufrir un aparatoso accidente al chocar la motocicleta que conducía y un auto piloteado por un oficial también de la Policía Nacional.

Se trata de Alfredo Gamboa Aguilar (21) quien se encuentra grave luego de presentar un traumatismo encéfalo craneano grave y una fractura expuesta en el maxilar, producto de la colisión de su motocicleta de placa 4346-IA bajaj y el auto yaris color de placa piloteado por el Capitán PNP Juan Carlos Navarro Dioses quien labora en el Departamento de Alta Complejidad de Piura quien presentaba una herida sangrante en el cuero cabelludo.

Según informaron los testigos, el accidente ocurrió a las 7:45 a.m., en la intersección de la calle Santa Ana y Transversal San José en la urbanización Santa Rosa a inmediaciones de una clínica local de Sullana. Según señalaron el oficial de la policía no auxilió al agente quien fue socorrido por un grupo de colegas del Does quienes lo condujeron hasta el hospital de Sullana y transferido por su gravedad, a Piura.

Lamentablemente sujetos inescrupulosos, lejos de ayudar se dedicaron a robarle las pertenencias del suboficial Gamboa quien terminó sin el casco, la billetera que contenía DNI, carné policial, dinero entre otros documentos y pertenencias.

Familiares de Gamboa Aguilar exigieron una investigación exhaustiva para que se conozcan las causas del accidente, pero además pidieron una sanción para el capitán Navarro que no auxilio a la víctima. Según informó el oficial a la policía se encontraba en la clínica donde suturaron su herida.