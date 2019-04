Mascota desaparecida desde Navidad es buscada intensamente

Por intermedio del WhatsApp de La República, la dueña de una mascota solicitó apoyo para encontrar al que considera como parte de su familia, luego de más de una semana de desaparición. Tal y como se muestra en la fotografía llevaba un lazo navideño rojo y un collar negro.

‘Guty’ es un can de raza Schnauzer de tamaño medino, color sal y pimienta, rapado todo el cuerpo, menos la cabeza que se perdió el pasado martes 25 de diciembre, a solo pocas horas de iniciarse la celebración de Navidad. El hecho ocurrió en la avenida Los Pinos Mz Q Lote 12 Santa Isabel de Villa Santiago, en el distrito de Surco.

Según comentó su dueña, ella se encuentra muy triste tras su desaparición. De acuerdo a lo comentado, ella ha iniciado una intensa búsqueda mediante redes sociales.

“Estoy desesperada. Mis fiestas navideñas y año nuevo no la he pasado nada lindo. Un grupo de animalistas me están ayudando a buscar a mi mascota, pero pido a la población general que me ayude. Hay la publicación que está corriendo en Facebook”, comentó la denunciante por intermedio de nuestro portal de denuncias.

Asimismo, comentó que a la persona que tenga información de ella y la traiga con su familia se le otorgará una gran recompensa.

Para brindar cualquier información que pueda apoyar a ubicar a la mascota, comunicarse con mediante llamadas Al 989-986-056.

(Texto y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).