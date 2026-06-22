The GIGABYTE Cup 2026: ¿cómo participar por una PC gamer en cada partido?

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GIGABYTE lanzó The GIGABYTE Cup 2026 , una campaña que sorteará una PC gamer por cada jornada del Mundial. Los participantes podrán registrarse gratuitamente para competir por equipos equipados con procesadores AMD Ryzen y tarjetas gráficas AMD Radeon RX 9070 XT, además de un premio final exclusivo para el país con más registros.

¿Cómo participar en The GIGABYTE Cup 2026?

El sorteo está en marcha desde el 11 de junio y ya repartió sus primeras PCs en los partidos inaugurales del torneo. Cada jornada que se juega libera una nueva oportunidad de ganar, así que las próximas entregas seguirán el ritmo del calendario hasta el cierre de la campaña. Solo hace falta registrarse en la plataforma oficial y mantenerse atento a las transmisiones llamada de “La Cobra”.

Para participar, registrate gratuitamente mediante su plataforma. Fuente: difusión.

“La Cobra” elegirá ganadores durante las transmisiones

Durante las transmisiones oficiales, La Cobra —uno de los creadores de contenido de fútbol más seguidos en el mundo de habla hispana— realizará llamadas en vivo a usuarios seleccionados aleatoriamente entre todos los registrados. Si tu teléfono suena y respondes correctamente la pregunta secreta, te conviertes en ganador instantáneo. Así de directo.

Perú puede ganar la PC gamer más potente del torneo

Aunque Perú no estará presente en la cancha, todavía puede ser protagonista de la fiesta: la PC Gamer más TOP de esta campaña, se sorteará en la final exclusivamente entre los participantes del país que acumule más registros en la plataforma a lo largo de toda la competencia. Es decir, mientras la tabla de liderazgo siga sumando inscripciones peruanas, el país mantiene intactas sus opciones de quedarse con el premio más grande del torneo la GIGABYTE Cup 2026.

La compenetración de Perú puede resultar clave para un premio exclusivo entre los registrados. Fuente: difusión.

También existe una mecánica paralela para acceder a 3 de las 40 PCs en juego: seguir cuentas, comentar y compartir contenido suman oportunidades. La acción que más multiplica las chances es grabarse deseando feliz 40 aniversario a GIGABYTE y publicarlo en tus redes sociales en público. Todo ello puedes encontrarlo en el siguiente enlace.

Para maximizar tus opciones de ganar, comparte tus mejores deseos mediante todas las redes sociales. Fuente: difusión.

¿Qué incluye la PC gamer con AMD Radeon RX 9070 XT?

La mayoría de las PCs en juego integran una AMD Radeon™ RX 9070 XT, acompañada de procesador AMD Ryzen, memoria DDR5 y almacenamiento SSD NVMe de última generación. Y el día de la final llega el capítulo final: una PC Gamer High-End sorteada exclusivamente entre los participantes del país que más haya votado durante toda la competencia.

La Radeon RX 9070 XT es la tarjeta gráfica más potente de la nueva serie Radeon RX 9000, construida sobre arquitectura RDNA 4 con 16 GB de memoria GDDR6 y aceleradores de ray tracing de tercera generación. Su gran salto llega con AMD FSR 4, la nueva tecnología de reescalado por machine learning que mejora la nitidez de la imagen y multiplica los cuadros por segundo sin sacrificar calidad gráfica, llevando el gaming en 1440p y 4K a un nivel que antes solo se veía en gama más alta.

Los participantes tendrán la oportunidad de ganar equipos que incluyen procesadores AMD Ryzen y tarjetas gráficas AMD Radeon RX 9070 XT. Fuente: difusión.

Con la Radeon RX 9070 XT como protagonista de la mayoría de los equipos en juego, AMD lleva su tecnología gráfica de última generación directamente a la comunidad gamer latinoamericana, en uno de los torneos más esperados del año.

Más información: thegigabytecup.com

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