¿Cómo el JNE combate la desinformación electoral y las fake news rumbo a la segunda vuelta?

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La desinformación electoral se ha convertido en uno de los principales desafíos por afrontar. Considerando que en las redes sociales abunda la desinformación, combatir las fake news es un rol clave para garantizar una participación informada.

Ante ello, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) continúa reforzando sus estrategias para detectar, verificar y frenar las fake news relacionadas con las Elecciones Generales 2026 y la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio.

Desinformación electoral en redes sociales

De acuerdo con cifras del JNE, entre marzo de 2025 y el 27 de mayo de 2026 se identificaron 3.499 alertas de desinformación vinculadas al proceso electoral peruano. Es más, solo entre el 12 de abril y el 27 de mayo se registraron 1.948 alertas. Ello refleja más del 55% del total detectado durante todo el periodo de monitoreo.

Como respuesta de acción a los contenidos engañosos, desde el 2021, el JNE continúa con su trabajo en el Comité de Fact-Checking. Parte de su estrategia consiste en:

Implementación de social listening con IA para monitorear conversaciones digitales.

para monitorear conversaciones digitales. Detectar tendencias desinformativas.

Reducir los tiempos de respuesta frente a posibles fake news.

¿Cómo el JNE combate la desinformación electoral?

Para frenar la desinformación electoral, el Jurado Nacional de Elecciones incorporó herramientas de social listening con inteligencia artificial, lo que permite identificar contenidos falsos y tendencias desinformativas.

Como parte de este monitoreo digital, fortaleció sus procesos de fact-checking, verificación y publicación de desmentidos en redes sociales y plataformas. Estas acciones buscan reducir la circulación de información engañosa que pueda afectar la confianza ciudadana y el desarrollo del proceso electoral.

Mediante la iniciativa “Aliados contra la desinformación”, el JNE también impulsa acciones de alfabetización mediática y promueve una ciudadanía más informada. Hasta la fecha, la institución realizó 259 charlas a nivel nacional dirigidas a jóvenes universitarios, periodistas y adultos mayores, alcanzando a más de 26 mil ciudadanos.

En esa misma línea, desde marzo del año pasado, el equipo de fact-checking difundió más de 260 publicaciones entre verificaciones, comunicados, videos y piezas informativas orientadas a prevenir la difusión de fake news. Estas acciones superaron los 6 millones de visualizaciones y más de 146 mil interacciones. Además, la página oficial de verificación del JNE recibió alrededor de 170 mil visitas.

Como parte de esta estrategia, el organismo electoral también formó alianzas con plataformas digitales como Google, Meta, TikTok y X, además de periodistas, academia y sociedad civil. El objetivo es frenar las fake news y promover un voto más informado.

Redes sociales y fake news durante las elecciones 2026

Para el JNE, desde la plataforma X (antes Twitter) fue donde se propagaron más contenidos desinformativos. De las 1.948 alertas registradas entre abril y mayo de 2026, más de 1.200 se detectaron en X y más de 600 en TikTok. En menor medida también se encontraron contenidos falsos en Facebook, YouTube e Instagram.

Gran parte de las publicaciones se basaban en el texto de un supuesto fraude electoral, pedidos de nulidad de elecciones y cuestionamientos sobre la organización del proceso. Muchos de estos mensajes se difundían desde cuentas anónimas o replicadoras.

A días de la segunda elección presidencial, el JNE exhortó a la ciudadanía a verificar siempre la información antes de compartirla. La institución enfatiza la importancia de recurrir a fuentes oficiales y medios confiables para evitar la difusión de noticias falsas.

Conoce más sobre las acciones del JNE frente a la desinformación electoral y revisa información oficial sobre las Elecciones Generales 2026 a través de sus canales digitales y plataformas de verificación.

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