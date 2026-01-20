Universidad Nacional de Huancavelica logra triple certificación ISO en calidad, educación y gestión ambiental

El evento fue encabezado por la alta dirección de la universidad, quienes resaltaron la importancia de estas certificaciones en la mejora continua y la excelencia educativa, posicionando a la UNH a nivel internacional.

[PUBLIRREPORTAJE]

La Universidad Nacional de Huancavelica (UNH) recibió a través de una ceremonia oficial, la Certificación ISO 14001:2015 del Sistema de Gestión Ambiental, otorgada por la reconocida certificadora internacional QA Certification, así como la renovación de las certificaciones ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de la Calidad) e ISO 21001:2018 (Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas), consolidándose, así como una universidad con triple certificación bajo estándares internacionales.

El acto contó con la presencia del rector, Dr. Edgardo Felix Palomino Torres; el vicerrector académico, Dr. Jorge Amador Vargas Aquije y la vicerrectora de investigación, Dra. Olga Vicentina Pacovilca Alejo, así como del equipo de la Oficina de Gestión de la Calidad, liderado por el Dr. Edwin Condor Salvatierra, oficina que lideró y articuló todo el proceso técnico para la obtención y renovación de estas certificaciones, reafirmando el compromiso institucional con la mejora continua, la excelencia académica y la sostenibilidad.

Este logro alcanzado por la UNH evidencia un compromiso real con la sostenibilidad, la responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente, promoviendo una cultura ambiental en la comunidad universitaria y contribuyendo al desarrollo sostenible de la región. La norma ISO 14001:2015 establece los requisitos para la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental, permitiendo a las organizaciones identificar, controlar y reducir los impactos ambientales de sus actividades, optimizar el uso de los recursos y cumplir con la normativa ambiental vigente.

Previo a la entrega de la certificación, el representante de QA Certification, Blgo. Edgar Villegas, destacó el esfuerzo institucional de la UNH: “La obtención de la ISO 14001es un reconocimiento al compromiso firme y sostenible con la gestión ambiental responsable, a la mejora continua y al respeto por el entorno; acreditando que sus procesos han sido evaluados conforme estándares internacionales… felicitamos a la Universidad Nacional de Huancavelica por este importante hito institucional”, señalo.

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de Huancavelica resaltó la trascendencia de este logro para la institución y la región: “Esta triple certificación es el resultado de un trabajo articulado, planificado y comprometido. No solo fortalece nuestra gestión universitaria, sino que posiciona a la UNH como una institución moderna, responsable y alineada con los estándares internacionales, en beneficio de Huancavelica y del país”, manifestó.

Contar con las certificaciones ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 14001:2015 hace de la UNH una institución que garantiza procesos de calidad, un mejor servicio educativo y comprometida con el medio ambiente, consolidando un modelo institucional integral que fortalece la confianza de la comunidad universitaria, los organismos de control y la sociedad en general.

Este importante logro posiciona a la Universidad Nacional de Huancavelica como una de las instituciones de educación superior con mayores estándares de gestión en el país, reafirmando el compromiso de la actual gestión con la excelencia académica, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo regional, en beneficio directo de Huancavelica y sus futuras generaciones.