Meridianbet & Kashio te llevan al Real Madrid vs Manchester City por la Champions League

La promoción incluye pasajes, alojamiento y entradas al enfrentamiento en el Estadio Santiago Bernabéu. Fuente: Difusión.

La promoción incluye pasajes, alojamiento y entradas al enfrentamiento en el Estadio Santiago Bernabéu. Fuente: Difusión.

El torneo más prestigioso del mundo, la Champions League, está de regreso y tú puedes disfrutarla en vivo gracias a Meridianbet y Kashio. Disfruta de la oportunidad de viajar a Madrid para presenciar el choque entre Real Madrid y Manchester City, el próximo 10 de diciembre de 2025 en el Estadio Santiago Bernabéu.

No solo eso. Durante toda la vigencia de la campaña también podrás ganar camisetas oficiales de ambos clubes, sorteadas semana a semana entre quienes participen.

A continuación, te presentamos todos los detalles de esta promoción que une a Meridianbet con Kashio para brindarte una experiencia inolvidable. ¡Recuerda registrarte con el código 12638 en Meridianbet para ser parte de esta gran promoción!

¿Cuál es el periodo de duración de la campaña?

La promoción estará activa desde el 20 de septiembre de 2025 hasta el 20 de noviembre del mismo año. Dentro de estas fechas podrás sumar tus opciones de participación para los sorteos semanales y para los dos grandes sorteos de viaje a Madrid.

¿Quiénes pueden participar?

Podrán participar todos los usuarios de Meridianbet que realicen un depósito mínimo de S/50.00 a través de Kashio durante el periodo de la promoción.

Cada depósito válido representa una opción en los sorteos. Recuerda que solo aplica un premio por usuario o DNI; además, aplican términos y condiciones que puedes revisar AQUÍ.

¿Cuáles son los premios de la promoción?

Con esta promoción podrás participar por uno de los dos paquetes de viaje todo pagado para asistir al partido Real Madrid vs Manchester City por la Champions League. Cada paquete será sorteado de manera independiente, con un ganador en octubre y otro en noviembre.

Además, se sortearán ocho camisetas oficiales del Real Madrid o del Manchester City de manera semanal durante la duración de la campaña.

¿Qué incluye el paquete de viaje a la Champions League?

El paquete de viaje contempla todos los detalles para que los ganadores disfruten de una experiencia única:

Pasajes aéreos ida y vuelta : Lima – Madrid – Lima.

: Lima – Madrid – Lima. Alojamiento en un hotel designado por Meridianbet durante la estadía en Madrid.

en un hotel designado por Meridianbet durante la estadía en Madrid. Entradas al partido Real Madrid vs Manchester City en el Estadio Santiago Bernabéu.

en el Estadio Santiago Bernabéu. Traslados incluidos :

: Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto.

Hotel – Estadio – Hotel.

Además, el itinerario del viaje está programado entre el 7 de diciembre (salida desde Lima) y el 11 de diciembre de 2025 (retorno desde Madrid).

Ya lo sabes; regístrate con el código 12638, deposita y juega desde S/50.00 a través de Kashio para ser uno de los dos afortunados ganadores que viajarán para ver el Real Madrid vs Manchester City por Champions League.

Dale click aquí para conocer más a detalle sobre esta gran promoción

Conoce más promociones de Meridianbet ingresando aquí.

Meridianbet se encuentra en el mercado peruano desde hace 10 años y 20 a nivel internacional. Pero este 2025 es un año muy importante para Meridianbet y todos sus clientes. El Mincetur nos otorgó la licencia para poder operar servicios de juegos en línea en el país, requisito en virtud de la ley que regula la explotación de juegos y apuestas deportivas. Eso quiere decir que Meridianbet se sigue fortaleciendo para generar confianza en todos sus seguidores en el mercado nacional.

[PUBLIRREPORTAJE]