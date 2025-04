EBC Financial Group lanza la segunda edición del desafío de trading con un premio de 1 millón de dólares

EBC Financial Group (EBC), líder global en corretaje financiero, anuncia el regreso de su segunda edición de su prestigioso Desafío de Trading del Millón de Dólares (MDTC), una de las competencias de trading basadas en habilidades más grandes del mundo y un referente global, en respuesta a la creciente demanda de la industria por oportunidades de trading estructuradas y transparentes.

La edición 2025 del MDTC llega en un momento en el que los traders buscan mayor responsabilidad y acceso a estrategias comprobadas en medio de mercados cada vez más volátiles. Del 1 de marzo al 30 de mayo de 2025, miles de traders de todo el mundo competirán por una cuenta de trading de $1 millón en un desafío que integra el intercambio de estrategias en tiempo real y el copy trading sin comisiones, estableciendo un nuevo estándar para el trading competitivo.

Por primera vez, los mejores traders serán invitados a una exclusiva ceremonia de premiación en el Museo del FC Barcelona, marcando un momento histórico para un evento global de trading que sea reconocido dentro de una de las instituciones más prestigiosas del fútbol. Esta asociación refleja la creciente convergencia entre los mercados financieros y el deporte de élite, reforzando el trading como una profesión que exige el mismo nivel de habilidad, precisión y disciplina que el atletismo de clase mundial.

La primera edición del MDTC en 2023 estableció múltiples hitos en la industria, logrando que 324 traders obtengan cuentas rentables y los 10 mejores traders registraran un rendimiento promedio del 3,472.91%. El campeón alcanzó un extraordinario retorno del 11,630.98% en solo 30 días, demostrando un potencial del trading basado en habilidades en un entorno competitivo.

Este año, el MDTC II lleva la competencia aún más lejos, permitiendo a los traders acceder a señales de trading con una calidad profesional y replicar instantáneamente las estrategias de los mejores rendimientos de manera gratuita a través del copy trading. Al combinar la competencia con el intercambio de estrategias en tiempo real y copy trading sin comisiones, EBC está estableciendo un nuevo estándar de transparencia y accesibilidad en el trading.

Copy Trading en Tiempo Real: Replicar Automáticamente las Estrategias de los Mejores Traders

El auge del trading minorista ha transformado los mercados financieros, pero muchos traders luchan por acceder a entornos de aprendizaje transparentes y estructurados que les permitan desarrollar habilidades reales. El MDTC II está diseñado para cerrar esta brecha, brindando a los traders una oportunidad única para perfeccionar sus estrategias al interactuar activamente con los traders de mejor rendimiento a través del copy trading en tiempo real.

A diferencia de los concursos tradicionales que premian la especulación de alto riesgo, el MDTC II introduce un ecosistema abierto de intercambio de estrategias, donde los traders pueden analizar, seguir y replicar instantáneamente las operaciones de los participantes líderes sin ningún costo. Esto iguala las condiciones de la competencia, permitiendo que tanto los traders novatos como los experimentados se beneficien de los conocimientos colectivos, mientras mantienen el control individual sobre sus operaciones.

"Cuando eres una empresa en crecimiento, tu objetivo es crear un evento que realmente refleje tus valores y tu pasión—MDTC es el nuestro. Estamos aquí para ser una luz en la industria, demostrando que los traders pueden tener éxito; para que los traders puedan tener éxito en el trading, se requiere educación y determinación, y no es solo para el 1%. Esa es la verdadera belleza del MDTC—cada participante debe mostrar su historial de trading, mostrar al mundo lo que están haciendo. Cualquiera puede ingresar y ver, y podrás ver por ti mismo cómo están operando los ganadores."



En EBC, no medimos esto (ni ninguna otra actividad) por la cantidad de registros o depósitos que recibimos, lo medimos por las conversaciones que generamos. Con esta segunda edición, estamos introduciendo más herramientas de trading y características mejoradas, otro aspecto clave del que estamos realmente orgullosos, porque en EBC, "lo perfecto nunca es suficiente", dijo Samuel Hertz, Director de Operaciones en EBC Financial Group.

Premio de $1 millón y una experiencia VIP única en la vida en el FC Barcelona

En el corazón del MDTC II se encuentra uno de los premios más grandes de la industria: una cuenta de trading de $1 millón, diseñada para recompensar la habilidad, disciplina y ejecución de estrategias. En lugar de un pago en efectivo único, el gran premio ofrece una oportunidad única para que el ganador gestione un capital significativo mientras retiene el 100% de sus ganancias, con una pérdida máxima permitida de $200,000. Alternativamente, el ganador puede optar por un premio en efectivo de $200,000.

El MDTC II está dividido en dos categorías para garantizar la accesibilidad y la competencia justa. La categoría Estrellas Emergentes está abierta para traders con un saldo mínimo de $500, clasificados por tasa de ganancia, brindando una oportunidad para aquellos que buscan perfeccionar sus habilidades en un entorno estructurado.

Para los traders más experimentados, la categoría Dream Squad está diseñada para participantes con saldos entre $10,000 y $200,000, clasificados según el beneficio neto. Esta categoría reconoce a los traders que pueden navegar eficazmente las condiciones del mercado mientras gestionan capitales más grandes.

Más allá de las recompensas financieras, los mejores traders obtendrán reconocimiento en la industria y una experiencia única en el Museo del FC Barcelona. En esta ceremonia exclusiva de premiación, los ganadores serán galardonados en uno de los clubes multideportivos más grandes del mundo, cerrando la brecha entre el trading y el rendimiento de élite en los deportes profesionales.

"Para EBC Financial Group, el Desafío de Trading del Millón de Dólares es una forma fantástica para que traders nuevos y experimentados participen en un evento en tiempo real. Permitiendo a los clientes ver cómo los traders de todos los niveles manejan las condiciones del mercado en vivo, el observar las operaciones ejecutadas por todos los participantes, brinda a los traders emergentes la oportunidad de seguir y aprender de aquellos con más experiencia, de una manera que se adapte a su estilo de trading.

Esta oportunidad de observar, aprender y desarrollarse en un entorno completamente transparente es invaluable, y es una excelente manera de alentar a los nuevos traders a comprender qué estrategia funciona, cuándo y por qué. Las operaciones que no tienen éxito son tan valiosas como lecciones que aquellas que sí lo tienen", dijo David Barrett, CEO de EBC Financial Group (UK) Ltd.

Maximizando las Oportunidades a través de la Gestión Comunitaria y Plataformas de Trading de Vanguardia

Para fomentar aún más la participación comunitaria, MDTC II presenta un Programa de Recomendación mejorado, ofreciendo a los participantes hasta $300 por cada recomendación exitosa, sin límite en la cantidad de recomendaciones. Esta iniciativa fomenta una mayor participación en la comunidad, permitiendo a los traders expandir sus redes mientras se benefician de la competencia.

Con un enfoque en impulsar la innovación en los mercados financieros, MDTC II amplía las oportunidades de trading al incluir por primera vez los Contratos por Diferencia (CFDs) sobre acciones de EE. UU. en la competencia. Las acciones de EE. UU. representan más del 65% de la capitalización del mercado global, lo que las convierte en activos de los más líquidos y dinámicos en todas las industrias. Esta incorporación permite a los participantes acceder a algunas de las empresas más influyentes del mundo, brindando nuevas oportunidades para navegar por mercados volátiles y de rápido movimiento.

La competencia se lleva a cabo en las plataformas líderes de la industria MT4 y MT5, lo que permite a los participantes operar Forex, Materias Primas, Índices y CFDs sobre acciones de EE.UU. utilizando herramientas avanzadas de gráficos, estrategias automatizadas y ejecución en tiempo real. Al combinar clases de activos diversos, tecnología de vanguardia y acceso ampliado a los mercados, MDTC II continúa redefiniendo el panorama del trading competitivo.

Mejorando la experiencia del concurso: El legado del MDTC 2023

El primer Desafío de Trading del Millón de Dólares en 2023 contó con una fuerte participación, con traders realizando 431,827 operaciones y generando una ganancia total de $1,096,718.57. Este evento demostró el creciente interés en las competencias de trading bien organizadas y cómo el copy trading facilita el acceso a los traders de todos los niveles de experiencia

El compromiso de la comunidad fue un aspecto clave del desafío, con muchos participantes aprovechando las características del copy trading para seguir y replicar estrategias exitosas. Los resultados remarcaron el potencial de compartir conocimientos del mercado para influir en los resultados del trading.

Con el MDTC II, la competencia continúa evolucionando, incorporando los aprendizajes previos mientras mantiene su enfoque en la transparencia, el desarrollo de estrategias y la participación de los traders.

Para obtener más información y ser parte de la experiencia que está transformando lo posible en los mercados financieros, visita: https://www.ebc.com/million-dollar-challenge-2.

Acerca de EBC Financial Group

Fundada en el distinguido distrito financiero de Londres, EBC Financial Group (EBC) se conoce por su experiencia en corretaje financiero y gestión de activos. Con oficinas en los principales centros financieros, incluidos Londres, Sídney, Hong Kong, Singapur, las Islas Caimán, Bangkok, Limassol y mercados emergentes en América Latina, Asia y África, EBC permite a inversores minoristas, profesionales e institucionales acceder a una amplia gama de mercados globales y oportunidades comerciales, que incluyen divisas, materias primas, acciones e índices.

Reconocida con múltiples premios, EBC se compromete a mantener estándares éticos y estas subsidiarias están autorizadas y reguladas dentro de sus respectivas jurisdicciones. EBC Financial Group (UK) Limited está regulada por la Authoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido; EBC Financial Group (Cayman) Limited está regulada por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd y EBC Asset Management Pty Ltd están reguladas por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC).

En el corazón de EBC se encuentra un equipo de veteranos de la industria con más de 40 años de experiencia en importantes instituciones financieras. Han navegado a través de ciclos económicos clave, desde el Acuerdo del Plaza y la crisis del franco suizo en 2015, hasta las convulsiones del mercado durante la pandemia de COVID-19. Fomentamos una cultura donde la integridad, el respeto y la seguridad de los activos de los clientes son primordiales, asegurando que cada relación con inversores se maneje con la seriedad que merece.

Como Socio Oficial de Forex del FC Barcelona, EBC proporciona servicios especializados en Asia, América Latina, Oriente Medio, África y Oceanía. A través de su asociación con la Fundación de las Naciones Unidas y la campaña de base más grande del mundo, Unidos para vencer Malaria, la empresa contribuye a iniciativas globales de salud. EBC también apoya la serie de compromiso público 'Lo que realmente hacen los economistas' del Departamento de Economía de la Universidad de Oxford, ayudando a desmitificar la economía y su aplicación a importantes desafíos sociales, fomentando una mayor comprensión y diálogo público.