Comisión de Constitución aún no convoca a sesión para debatir pedido de facultades

La Comisión de Constitución del Senado todavía no convoca a una sesión para debatir el pedido de facultades legislativas solicitado por el Gobierno de Keiko Fujimori. La falta de una citación formal mantiene en suspenso el debate del predictamen y prolonga aún más el enfrentamiento entre Fuerza Popular y las bancadas de oposición por los límites del Senado para modificar el texto que se envió desde la Cámara de Diputados.

La senadora de Ahora Nación, Ruth Luque, confirmó que, hasta este sábado 17, no había recibido una convocatoria para una nueva sesión por ningún medio. "Lo que sí existe es el documento que enviamos ayer en el cual hemos recordado al presidente de la Comisión de Constitución que el debate tiene que iniciar con los 20 puntos del pedido de facultades porque no nos hemos puesto de acuerdo de cuáles son los límites del Senado", explicó.

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En la misma línea, el senador de Ahora Nación, Alfonso López Chau, respaldó el texto aprobado por la Cámara de Diputados y pidió que la discusión se centre en esos 20 puntos, sin incorporar las modificaciones que plantea el predictamen del Senado. "Vamos por los 20. Eso es lo que ha acordado Diputados y yo respeto a mi Cámara de Diputados, si otro grupo político plantea otra cosa eso no es iniciativa nuestra", sostuvo.

Por su parte, el senador Jaime Quito, de Juntos por el Perú, consideró que el pedido debería quedar archivado si el Senado no lo debate dentro del plazo establecido. En declaraciones a Exitosa, responsabilizó a Fuerza Popular por las dificultades que se están presentando hasta el momento, e impiden avanzar con la propuesta. "Yo creo que esto ya debe pasar al archivo, si dentro del plazo no lo quieren tocar simplemente es un tema que no se debe tocar más. Es el fujimorismo quien pone sus propias obstrucciones", declaró.

Cabe precisar que, según el Reglamento, la Comisión de Constitución del Senado tenía siete días hábiles para pronunciarse sobre el pedido de facultades. El plazo corría desde el 7 de octubre, cuando el pedido ingresó, y venció este viernes 16.

Desde Fuerza Popular, el senador Juan Carlos del Águila aseguró que su bancada acatará lo que se decida cuando se realice la discusión, aunque la conducción de Carlos Mesía, también de Fuerza Popular, ha sido rechazada por toda la oposición. "Lo que resulte de ahí será lo que finalmente Fuerza Popular tendrá que aceptar", manifestó para Canal N.

En tanto, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, defendió la necesidad de aprobar medidas para enfrentar la inseguridad ciudadana y cuestionó la demora del debate. "En este momento, la población está reclamando que se actúe con mayor rapidez y mayor potencia para combatir la criminalidad. En el pedido de facultades hay elementos que nos permiten ejecutar eso. Pero se están oponiendo a que se ejecute esa política", señaló.

Por otra parte, el senador Flavio Figallo, de Buen Gobierno, consideró que las facultades aprobadas por Diputados son suficientes, aunque expresó reparos sobre algunas de las siete medidas propuestas que se quieren aumentar. "Creo que las facultades que están siendo aprobadas son suficientes para que haya mejores condiciones (…) Hay cosas que no nos parece que puedan hacer, porque generarían caos, por ejemplo, que el Ejército entre directamente a manejar a los presos, no estamos a favor. Se podría discutir en otro proceso más largo", declaró a Exitosa.

¿Qué ocurre si el Senado no debate las facultades hasta el lunes?

Si el Senado no se pronuncia hasta el lunes 19 de octubre, correspondería remitir a la presidenta Keiko Fujimori la autógrafa aprobada por la Cámara de Diputados para su promulgación, de acuerdo con el artículo 105 de la Constitución. "Vencido el plazo para su revisión en el Senado, el Presidente del Congreso remite al presidente de la República la autógrafa de ley aprobada por la Cámara de Diputados", establece la norma.

De cumplirse este escenario, Miguel Torres, titular del Senado, tendría que remitir la autógrafa a la mandataria para su promulgación, sin que prosperen los siete temas que plantea aumentar el predictamen de la Comisión de Constitución.

Cabe recordar que la última sesión de la comisión, el jueves 15 de octubre, quedó suspendida por falta de quórum, luego de que cuatro bancadas opositoras: Juntos por el Perú, Ahora Nación, Partido de Buen Gobierno y Cívico Obras se retiraran en protesta por la conducción del fujimorista Carlos Mesía. Al día siguiente, el presidente de la comisión descartó convocar a una nueva sesión hasta alcanzar un acuerdo con la oposición sobre los puntos que se debatirán.