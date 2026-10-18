Comisión de Constitución del Senado continuará debate de pedido de facultades este lunes 19

La Comisión de Constitución del Senado solicitó la continuación del debate del dictamen sobre el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno. De acuerdo con el oficio enviado a los senadores miembros de la comisión, la sesión se realizará este lunes 19, a las 11.00 a. m., en la sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo. La citación fue cursada por el presidente del grupo de trabajo y senador fujimorista, Carlos Mesía.

La última sesión del grupo de trabajo se realizó este jueves 15 de octubre y concluyó sin la votación correspondiente, luego de que senadores de la oposición se retiraran de las instalaciones legislativas debido a discrepancias con el manejo de la mesa directiva. El desacuerdo surgió a raíz de una moción de orden presentada por la senadora Patricia Iturregui para delimitar las facultades de los senadores para modificar los dictámenes aprobados por la Cámara de Diputados.

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Oficio enviado a senadores de la Comisión de Constitución.

Para que la sesión pueda llevarse a cabo, se requiere la presencia de la mitad de los miembros de la comisión más uno, es decir, un mínimo de siete senadores. Los 12 miembros titulares de la Comisión de Constitución se dividen en dos bloques: seis representantes del sector oficialista, integrado por Fuerza Popular y Renovación Popular, y seis de la oposición, pertenecientes a Juntos por el Perú, Obras, Partido del Buen Gobierno y Ahora Nación. Hasta el momento, se desconoce si los senadores de oposición asistirán a la sesión convocada.