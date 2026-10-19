Fuerza Popular lanza provocación a la oposición: "Estas sillas vacías representan a aquellos que dan la espalda al pueblo"

La senadora de Fuerza Popular, Patricia Juárez, lanzó duras críticas contra los senadores que se ausentaron de la Comisión de Constitución de este lunes 19 de octubre. Durante su conferencia de prensa, la bancada fujimorista puso sillas vacías con los logos de las bancadas de Juntos por el Perú, Ahora Nación y Buen Gobierno.

Juárez afirmó que estas representaban a quienes, según su postura, daban la espalda a las demandas ciudadanas. "Estas sillas vacías representan a aquellos políticos que le dan la espalda al reclamo de los ciudadanos", declaró.

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La parlamentaria sostuvo que los legisladores dejaron de lado las soluciones que, desde su perspectiva, reclama la población peruana. "Son los mismos que se rasgan las vestiduras en nombre del pueblo", expresó.

También cuestionó a quienes hablan de justicia, pero que, según ella, evitan respaldar medidas para combatir la delincuencia. "Se llenan la boca hablando de justicia y por detrás huyen cuando se trata de castigar a los delincuentes", agregó.

Al finalizar su pronunciamiento, Patricia Juárez anunció que esperarán a los grupos ausentes en la sesión del pleno del Senado prevista para el miércoles. "El silencio y las sillas vacías hablan más que las palabras", manifestó. Además, sostuvo que el país merece una respuesta y una reflexión de las agrupaciones que no participaron en el debate.

Carlos Mesía cuestiona las ausencias y reivindica las atribuciones del Senado

El presidente de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, Carlos Mesía, también cuestionó que algunos grupos de izquierda no participaran en la sesión. Aunque reconoció que el debate tuvo "marchas y contramarchas", destacó que la comisión logró consensuar una decisión y sostuvo que cumplió con los plazos del reglamento, cuyo vencimiento estaba previsto para ese lunes 19 de octubre.

Mesía rechazó las exigencias externas dirigidas al Senado durante la discusión. Afirmó que los senadores no están sujetos a mandato imperativo y que no pueden ser coaccionados por opiniones políticas ni por representantes de otras cámaras. También cuestionó los pedidos para que emitieran comunicados o realizaran gestos de buenas intenciones, sin detallar a quiénes se refería.

El titular de la comisión insistió en que la Cámara Alta conservará sus atribuciones constitucionales y no renunciará a ellas. Además, afirmó que la resolución de las facultades se alcanzó sin interferencias de otras cámaras, una postura con la que defendió la actuación del Senado frente a los cuestionamientos sobre el procedimiento.

Al igual que Juárez, Mesía dirigió parte de sus críticas a los sectores que no asistieron y los invitó a participar en el pleno. "Ellos han pedido debate, ellos han pedido discusión", señaló.