Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Senado aprueba facultades: ¿Keiko gano? ft. Mirtha Vásquez en vivo | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Política

Fuerza Popular lanza provocación a la oposición: "Estas sillas vacías representan a aquellos que dan la espalda al pueblo"

Patricia Juárez cuestionó a los senadores que no asistieron a la sesión de la Comisión de Constitución. La representante fujimorista los acusó de priorizar sus diferencias políticas y los convocó a participar en la próxima sesión del pleno, prevista para el miércoles.

Bancada de Fuerza Popular del Senado se pronunció tras Comisión de Constitución. Foto: Francisco Erazo / LR
Bancada de Fuerza Popular del Senado se pronunció tras Comisión de Constitución. Foto: Francisco Erazo / LR
Por
google iconLa República en Google

La senadora de Fuerza Popular, Patricia Juárez, lanzó duras críticas contra los senadores que se ausentaron de la Comisión de Constitución de este lunes 19 de octubre. Durante su conferencia de prensa, la bancada fujimorista puso sillas vacías con los logos de las bancadas de Juntos por el Perú, Ahora Nación y Buen Gobierno.

Juárez afirmó que estas representaban a quienes, según su postura, daban la espalda a las demandas ciudadanas. "Estas sillas vacías representan a aquellos políticos que le dan la espalda al reclamo de los ciudadanos", declaró.

Video destacado

🔴 PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS EN VIVO: RECORRIDO DEL LUNES 19 DE OCTUBRE #lr

Puedes ver

Kenji Fujimori anuncia su regreso a la política: "He decidido seguir un nuevo movimiento que representa al pueblo"

lr.pe

La parlamentaria sostuvo que los legisladores dejaron de lado las soluciones que, desde su perspectiva, reclama la población peruana. "Son los mismos que se rasgan las vestiduras en nombre del pueblo", expresó.

También cuestionó a quienes hablan de justicia, pero que, según ella, evitan respaldar medidas para combatir la delincuencia. "Se llenan la boca hablando de justicia y por detrás huyen cuando se trata de castigar a los delincuentes", agregó.

Al finalizar su pronunciamiento, Patricia Juárez anunció que esperarán a los grupos ausentes en la sesión del pleno del Senado prevista para el miércoles. "El silencio y las sillas vacías hablan más que las palabras", manifestó. Además, sostuvo que el país merece una respuesta y una reflexión de las agrupaciones que no participaron en el debate.

Puedes ver

Comisión de Constitución del Senado EN VIVO: se aprobó la incorporación de 7 puntos adicionales al predictamen de facultades

lr.pe

Carlos Mesía cuestiona las ausencias y reivindica las atribuciones del Senado

El presidente de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, Carlos Mesía, también cuestionó que algunos grupos de izquierda no participaran en la sesión. Aunque reconoció que el debate tuvo "marchas y contramarchas", destacó que la comisión logró consensuar una decisión y sostuvo que cumplió con los plazos del reglamento, cuyo vencimiento estaba previsto para ese lunes 19 de octubre.

Mesía rechazó las exigencias externas dirigidas al Senado durante la discusión. Afirmó que los senadores no están sujetos a mandato imperativo y que no pueden ser coaccionados por opiniones políticas ni por representantes de otras cámaras. También cuestionó los pedidos para que emitieran comunicados o realizaran gestos de buenas intenciones, sin detallar a quiénes se refería.

Puedes ver

Ruth Luque sobre debate de facultades en el pleno del Senado: "Ya tienen los votos teniendo un acuerdo con Obras"

lr.pe

El titular de la comisión insistió en que la Cámara Alta conservará sus atribuciones constitucionales y no renunciará a ellas. Además, afirmó que la resolución de las facultades se alcanzó sin interferencias de otras cámaras, una postura con la que defendió la actuación del Senado frente a los cuestionamientos sobre el procedimiento.

Al igual que Juárez, Mesía dirigió parte de sus críticas a los sectores que no asistieron y los invitó a participar en el pleno. "Ellos han pedido debate, ellos han pedido discusión", señaló.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 19 de octubre de 2026

Por Carlin | 19 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 18 de octubre de 2026

Por Carlin | 18 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 17 de octubre de 2026

Por Carlin | 17 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fuerza Popular lanza provocación a la oposición: "Estas sillas vacías representan a aquellos que dan la espalda al pueblo"

México denunciará a Estados Unidos por la muerte de un migrante bajo custodia del ICE, que eleva a 18 los fallecidos

Temblor en Perú hoy EN VIVO, lunes 19 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Política

Comisión de Constitución del Senado EN VIVO: se aprobó la incorporación de 7 puntos adicionales al predictamen de facultades

Keiko Fujimori y Daniel Noboa tratarán agenda de seguridad en encuentro bilateral en Lima

Senador de JP acusa a Obras de "hacerle el juego" al fujimorismo en la Comisión de Constitución

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Fuerza Popular lanza provocación a la oposición: "Estas sillas vacías representan a aquellos que dan la espalda al pueblo"

Comisión de Constitución del Senado EN VIVO: se aprobó la incorporación de 7 puntos adicionales al predictamen de facultades

Keiko Fujimori y Daniel Noboa tratarán agenda de seguridad en encuentro bilateral en Lima